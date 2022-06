Kultursommer auf der Mildenburg bietet abwechslungsreiches Programm

Veranstaltungsreihe: Musik von Jazz über Blues bis Rock, Lesungen und Poesie im historischen Ambiente

Miltenberg 08.06.2022 - 11:54 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach dem erfolgreichen Auftakt 2021 präsentieren Eva Arnold-Link (links im Bild) von der Stadtkultur Miltenberg und die Leiterin der Stadtbücherei, Andrea Rudolf (rechts im Bild), nun heuer die zweite Auflage des Kultursommers auf der Mildenburg. Das facettenreiche Programm bietet vom Poetry Slam über Lesungen bis hin zu Konzerten kleinerer und größerer Ensembles für nahezu jeden Geschmack etwas Passendes. Bozen Brass Autor Titus Müller Andy Umscheid und Christian Leers. Lagana

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Reihe im vergangenen Jahr gibt es heuer die zweite Auflage. Als Veranstalter fungiert die Stadtkultur Miltenberg mit Eva Arnold-Link in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei und ihrer Leiterin Andrea Rudolf. Das historische Ambiente der Mildenburg bietet den idealen Rahmen für schöne Abende. Für die Veranstaltungen, bei denen dies aufgrund der Ensemble-Größe oder den erforderlichen Voraussetzungen möglich ist, ist angedacht, bei schlechtem Wetter in das Alte Rathaus (Hauptstraße 137) auszuweichen.

Auftakt: U20 Poetry Slam

"Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr hoffentlich auf Maßnahmen wie Maske, Abstand, et cetera verzichten dürfen, auf ein buntes, vielseitiges Programm für jedes Alter, mit allen Facetten und tollem Publikum", so Link. Den Auftakt der diesjährigen Kultursommer-Reihe bildet am Sonntag, 24. Juli, ein U20 Poetry Slam. Bei diesem "Wettstreit der Worte" für Jugendliche geht es darum, das Publikum in sechs Minuten mit einem selbst geschriebenen Text zu überzeugen. Die literarische Form ist dabei freigestellt, egal ob Gedicht oder Kurzgeschichte, humorvoll oder ernst. Die Zuhörer entscheiden, wer weiter kommt.

Ebenfalls der Nachwuchs, dieses Mal im musikalischen Bereich, kommt am Montag, 25. Juli, an die Reihe. Unter dem Motto "Bläserfeuerwerk auf der Burg" geben die Schüler der Miltenberger Musikschule ein Konzert. Erneut literarisch wird es dann am Dienstag, 26. Juli. Autor Titus Müller wird aus seinem Buch "Das zweite Geheimnis" vorlesen. Versprochen wird Spannung und Detailreichtum, schließlich stecke, so heißt es in der Info, in seinen Romanen akribische Recherche. In seiner aktuellen Spionage-Trilogie lässt Müller drei Jahrzehnte deutsch-deutsche Geschichte lebendig werden.

Für Freunde des gepflegten Blues ist der Mittwoch, 27. Juli, ein Pflichttermin: "Sherlocks Best Blues" lautet der Titel des Abends, den das Gitarrenduo Christian Leers und Andy Umscheid mit Klängen von unter anderem Ray Charles, Eric Clapton und B.B. King füllen werden. Etwas ganz Besonderes haben sich die Veranstalter für Freitag, 29. Juli, ausgedacht: Dann findet im Burghof eine schottische Nacht mit den Clan Pipers Frankfurt und Lagana statt. Während erstgenannte für authentische Pipe-Band-Musik auf hohem Niveau stehen, treffen bei der Gruppe Lagana Scottish-Folk-Klassiker auf orchestralen Rock. St. Kilian Distillers (Rüdenau) werden für das passende Angebot an Whisky sorgen.

"Erhardt-Kreisler-Abend"

Eine große Party mit Coverrock von den 1980er Jahren bis heute möchte die Band Double You C am Samstag, 30. Juli, feiern. Musik-Kabarett mit Holger Blüder in Form eines "Erhardt-Kreisler-Abends" steht am Sonntag, 31. Juli, auf dem Programm. Dabei wird Blüder die beiden Sprachakrobaten Heinz Erhardt und Georg Kreisler nicht imitieren, sondern deren Lieder und Gedichte zu einer stimmigen Kombination zusammen fügen.

Der Literatur widmet sich dann wieder das Event am Montag, 1. August, mit Charly Art, der aus seinem Buch "Moonlight Wolves" vorlesen wird. Seine Fantasy-Bücher begeistern Kinder und Jugendliche mit geheimnisvollen Geschichten rund um Freundschaft, Mut und Vertrauen. Ansprechende musikalische Vielfalt liefert das Quartett des Collegium Musicum Aschaffenburg am Dienstag, 2. August. Angekündigt wird ein facettenreiches und kurzweiliges Konzert, bei dem das Spektrum von dunklen Bässen bis hin zu den höchsten Obertönen abgedeckt werden soll.

Ein Programm voller schwungvoller Nummern wird die Stadtkapelle Miltenberg am Mittwoch, 3. August, präsentieren. Unter dem Banner "Neue Wege gehen" und der Leitung von Dominik Giegerich möchte die Stadtkapelle ihr Publikum begeistern. Singer-Songwriterin Lene Wood tritt am Freitag, 5. August, auf, das Konzert ist mit "The Art Of Rock" betitelt. Wood spielt Piano und Gitarre, singt und steht laut Kultursommer-Flyer für eine "authentische und alles andere als musikalisch eindimensionale Songs".

Blechbläser: Bozen Brass

An gleich zwei Spielterminen am Samstag, 6. August, heißt es "Beautiful Day" mit Bozen Brass. Die Gruppe wechselt zwischen den verschiedensten Stilen und Musikrichtungen, die mitunter auch vermischt werden, was ungewöhnliche Klänge erzeugt. Aber nicht nur, wie der Gruppennamen vermuten lässt, Blechblasinstrumente kommen zum Einsatz, sondern unter anderem auch Akkordeon, Drums und Gitarre.

Den Abschluss des diesjährigen Kultursommers übernimmt die Big Band Bibavon mit Konstantin Kuhn. Das Ensemble spielt Klassiker von Count Basie oder Chick Corea sowie moderne Arrangements von jungen deutschen Komponisten. Kuhn, Sänger in verschiedenen Soul- und Popformationen, wurde unter anderem 2016 als "Sieger der Herzen" beim TV-Format "The Voice of Germany" bekannt.

mab

Hintergrund: Der Kultursommer auf der Mildenburg Die Termine für den Kultursommer 2022 im Hof der Mildenburg sind: Sonntag, 24. Juli, 19.30 Uhr: U20 Poetry Slam.Montag, 25. Juli, 19.30 Uhr: Bläserfeuerwerk auf der Burg - Schülerkonzert der Miltenberger Musikschule; Eintritt frei.Dienstag, 26. Juli, 19.30 Uhr: "Das zweite Geheimnis" - Lesung mit Titus Müller.Mittwoch, 27. Juli, 19.30 Uhr: Sherlocks Best Blues - Christian Leers und Andy Umscheid.Freitag, 29. Juli, 19.30 Uhr: Schottische Nacht mit den Clan Pipers Frankfurt und Lagana.Samstag, 30. Juli, 19.30 Uhr: Cooler Rock mit der Band Double You C.Sonntag, 31. Juli, 19.30 Uhr: Musik-Kabarett mit Holger Blüder - Ein Erhardt-Kreisler-Abend.Montag, 1. August, 17 Uhr: Moonlight Wolves - Lesung mit Charly Art; Eintritt für Kinder und Jugendliche frei, Karten nur an der Abendkasse.Dienstag, 2. August, 19.30 Uhr: Cello-Night - Quartett des Collegium Musicum Aschaffenburg.Mittwoch, 3. August, 19.30 Uhr: "Neue Wege gehen" - Konzert der Stadtkapelle Miltenberg; Eintritt frei.Freitag, 5. August, 19.30 Uhr: Lene Wood - The Art Of Rock.Samstag, 6. August, 17.30 und 20 Uhr: "Beautiful Day" mit Bozen Brass.Sonntag, 7. August, 19.30 Uhr: Jazz - Swing - Pop: Big Band Bibavon mit Konstantin Kuhn. Bis auf Freitag, 29. Juli, Samstag, 30. Juli, Mittwoch, 3. August, und Freitag, 5. August, wird bei schlechtem Wetter in das Alte Rathaus Miltenberg ausgewichen. Nach entsprechender Anmeldung ist für die Veranstaltungen auf der Mildenburg ist ein Transfer vom Engelplatz zur Burg und zurück möglich. mabTickets und Infos: Touristinformation Drei am Main, Tel. 09371 404119, tourismus@miltenberg.info, miltenberg.info sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.