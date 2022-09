Kulturelles Erbe im Mittelpunkt

Tag des offenen Denkmals:Veranstaltungen im Landkreis Miltenberg zum Aktionstag am Sonntag, 11. September

Miltenberg 08.09.2022 - 18:32 Uhr 2 Min.

Die Entwicklung der Schifffahrt ist am Sonntagnachmittag im Schifffahrts- und Schiffbaumuseum in Wörth zu sehen. Im Rathaus Großheubach vor der Turmuhr aus dem Jahr 1893: Uwe Hann (links an der Türe) berichtet am Sonntag im Rahmen des Tages des offenen Denkmals über »Turmuhren - gestern und heute«. Archivfotos (2): Heinz Linduschka

Ziel des von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ausgerichteten Aktionstages ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken, teilt das Landratsamt Miltenberg mit.

Folgende Veranstaltungen sind dem Landratsamt gemeldet worden:

In Eschau können Besucher im Historischen Rathaus (Elsavastraße 83) von 11 bis 18 Uhr die aufwendig sanierten Büroräume besichtigen. Außerdem wird in der Markthalle des Historischen Rathauses erstmals das neue Burgenmodell der Burg Wildenstein in Eschau der Öffentlichkeit präsentiert. Zusätzlich werden mittelalterliche Aktionen für Kinder angeboten. Zeitgleich findet in Eschau der Kerbmarkt statt.

• Im Schifffahrts- und Schiffbaumuseum in der Rathausstraße 72 in Wörth (ehemalige St. Wolfgangkirche) können die Gäste von 14 bis 17 Uhr die Entwicklung der Schifffahrt und des Schiffbaus, insbesondere im Bereich des Untermains, in den wesentlichen historischen Entwicklungslinien verfolgen. Als Außenstelle des Museums ist im Bürgerhaus eine Dauerausstellung über die Römer in Wörth eingerichtet, die während der Öffnungszeiten des Schifffahrts- und Schiffbaumuseums besichtigt werden kann. Zu jeder vollen Stunde gibt es zudem im Oberen Tor eine Filmvorführung.

• In Stadtprozelten kann das Alte Rathaus besichtigt werden. Petra Werthmann führt zwischen 9 und 15 Uhr alle zwei Stunden durch das aufwendig restaurierte Kleinod; die Führungen dauern jeweils 60 Minuten.

• In Leidersbach führen Valentin Zehnter und Elmar Aulbach von 11 Uhr an je nach Bedarf durch die Altenburg auf dem Schlossberg und bringen die Gäste auf die Spuren der Kelten.

• In Obernburg führt Karl Ludwig Katholi Interessierte um 14 Uhr rund um das Baudenkmal Obere Gasse 13. Die Führung unter dem Thema »Museumskarree und Römermuseum« beginnt am Römermuseum in der Unteren Wallstraße 29 A.

• In Schneeberg geht es von 10 Uhr an am Dorfplatz um eine Aufbauaktion und die Dokumentation historischer Fuhrwerke wie Heuwagen und Mistwagen.

• In Großheubach dreht sich um 14 und 16 Uhr im historischen Rathaus, Hauptstraße 29, alles rund um »Turmuhren - gestern und heute«; Uwe Hann führt die Gäste.

• In Amorbach heißt es um 11 und um 16 Uhr: »Das Templerhaus - Ein Gebäude erzählt von 700 Jahren Geschichte«. Bernhard Springer und Heiner Schnorr wissen über eines der ältesten bekannten und besterhaltenen Fachwerkhäuser in Deutschland (Bädersweg 1) viel zu erzählen.

• In Richelbach führen Hedi und Burkard Eckert ihre Gäste um 10.45 Uhr durch die neuromanische Filialkirche St. Bilhildis und über den Friedhof.

Hintergrund: Tag des offenen Denkmals Der Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) bundesweit koordiniert. Die DSD legt das jährliche Motto fest und stellt ein Online-Programm zur Verfügung. Der Tag ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days, schafft Aufmerksamkeit für die Denkmalpflege in Deutschland. Vor Ort gestaltet wird der Tag von Denkmaleigentümern, Vereinen und Initiativen bis hin zu hauptamtlichen Denkmalpflegern - ohne die eine Durchführung des Tag des offenen Denkmals nicht möglich wäre. ()