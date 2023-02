Kulturbetrieb in Zehntscheuer wieder in stabilen Bahnen

Durststrecke scheint überwunden

Amorbach 03.02.2023 - 14:47 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der langjährige Vorsitzende des Vereins Kulturkreis Zehntscheuer Amorbach, Mike Bauersachs, vor der Zehntscheuer: Er freut sich darüber, dass sich nach den vielen pandemiebedingten Einschräkungen und Verschiebungen die Lage nun wieder stabilisiert hat - für 2023 und darüber hinaus stehe viele tolle Veranstaltungen an. Eines der Highlights 2023 wird das Open Air in der Kellereigasse vor der Zehntscheuer werden: Es tritt unter anderem das auch in unserer Region sehr geschätzte Flamenco-Gitarrenduo Café del Mundo - hier bei einem Gastspiel 2016 in Miltenberg - auf.

Veranstaltungen liefen ab März 2022 unter Pandemie-Bedingungen, das bedeutet: 50 Prozent Auslastung waren erlaubt. In die Zehntscheuer passen an einem Abend 125 Besucher, wenn sie an Tischen sitzen, und 180, wenn nur bestuhlt ist. Die volle Auslastung war wegen der Corona-Auflage nicht möglich. Lösungen wurden gesucht und gefunden.

Zwei Auftritte statt einem

Zehntscheuer-Team und Künstler zogen einem Strang, unter schwierigen Bedingungen das Beste aus der Situation zu machen. So trat beispielsweise die Gruppe Medlz im Frühjahr 2022 anstatt wie ursprünglich geplant an einem Abend mit maximal 180 Besucher, die im »Normalbetrieb« erlaubt gewesen wären, an zwei Abenden vor jeweils 90 Zuhörern auf. In der nicht einfachen Zeit während der Pandemie zeigte sich der Veranstalter solidarisch mit den Musikern und Künstlern, deren Auftritte verschoben werden mussten. »Wir haben während Corona die Gagen trotzdem schon als Vorschüsse ausgezahlt«, blickt Bauersachs zurück. Nach und nach - bis in dieses Jahr hinein - waren und sind dann auch Nachholtermine im Programm enthalten.

Im Sommer vergangenen Jahres entspannte sich die Lage, im Juli fand erstmals ein Open Air an der Zehntscheuer in der Kellereigasse statt. Gitarrist Peter Reimer und das Flamenco-Gitarrenduo Café del Mundo begeisterten beim ausverkauften Event das Publikum. Das zurückliegende Herbstprogramm durfte dann wieder ohne Einschränkungen oder spezielle Auflagen stattfinden. Es beinhaltete hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Nachholtermine von Events, die aufgrund von Corona ausfallen mussten.

Der Zuspruch sei zunächst durchwachsen gewesen, gesteht Bauersachs und vermutet als Ursache Unsicherheit bei den Menschen, wieder rauszugehen. »Wir haben unser Programm trotzdem durchgezogen, auch wenn nur 20 oder 30 Besucher da waren. Uns war es vor allem wichtig, ein Zeichen zu setzen, der Öffentlichkeit zu zeigen: Es geht weiter!«, begründet Bauersachs die Entscheidung.

Nun steht das neue Frühjahrsprogramm an, das mit dem Kabarett-Duo »Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie« und dessen Programm »Gleich knallt's« noch einen hochkarätigen »Nachzügler« aufweist. Der Zehntscheuer-Vorsitzende ist froh, dass sich die Lage weiter normalisiert und stabilisiert: »Die Nachfrage derzeit ist da, der Kartenvorverkauf für die kommenden Termine läuft gut: Es befindet sich alles fast schon wieder auf Vor-Corona-Niveau.«

Stabile Mitgliederzahl

Der Verein selbst kann auf stabile Mitgliederzahlen bauen (siehe Infokasten). Es sei auch immer relativ einfach, Helfer zu finden, nur Leute für die Vereinsführung/Vorstandschaft zu gewinnen, sei verhältnismäßig schwer, weiß der Vorsitzende zu berichten.

Aufgrund des Erfolges im Vorjahr möchte die Zehntscheuer die Idee von einem Open Air im Sommer vor der Zehntscheuer wieder aufgreifen. Auch eine tolle Nachricht: Die Spielstätte lässt heuer den Jazz-Frühschoppen, ein Konzept, das vor 15 bis 20 Jahren schon mal da war, wieder aufleben.

Was treibt Mike Bauersachs nach so vielen Jahren an? »Es macht Spaß zu sehen, wenn der Saal voll ist und die Besucher mit einem lächelnden Gesicht wieder herauskommen«, sagt der Vorsitzende. Es freut ihn, dass im Laufe der Jahre viele Freundschaften mit Künstlern entstanden seien. Viele kämen schon seit Jahren immer wieder gerne für Auftritte und einige wurden sogar fördernde Mitglieder, um die Zentscheuer zu unterstützen. Und auch über dieses Jahr hinaus gibt es Erfreuliches zu vermelden: 2024 feiert der Verein Kulturkreis Zehntscheuer sein 40-jähriges Bestehen.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Zehntscheuer Amorbach - Kulturverein und Highlights 2023 Die Auftritte - Kabarett, Musik, Theater und Weiteres - in der Amorbacher Zehntscheuer (Kellereigasse 12) werden vom "Kulturkreis Zehntscheuer Amorbach e.V." organisiert, der 2024 sein 40-jähriges Bestehen feiert. Der Verein hat rund 200 Mitglieder, auch während der Pandemie-Zeit blieb die Zahl konstant. Vorsitzender ist seit 1997 Mike Bauersachs (63), hauptberuflich selbstständig mit eigener Grafikdesign-Agentur. Mitglied ist er seit 1991. Das Vorstandsteam beseht aus zehn Personen. Das Programm der Zehntscheuer bietet Abwechslung mit viele Höhepunkte, darunter Lisa Fitz am 10. März, die bereits neunte Auflage der beliebten "Varieté in der Zehntscheuer"-Reihe am 24. und 25. März, die Theateraufführungen des Amorbacher Karl-Ernst-Gymnasiums am 29. und 30. März und der Jazz-Frühschoppen am 2. April. Ein Open Air ist in der Kellereigasse am 22. Juli unter dem Motto "Gitarrenklänge an einem Sommerabend" mit Café del Mundo (Famenco) und Stefan Eichner (Reinhard Mey) angekündigt. Das komplette Programm und weitere Infos sind im Internet unter www.zehntscheuer-amorbach.de zu finden. mab

Hintergrund » Uns war vor allem wichtig, ein Zeichen zu setzen:Es geht weiter! « Mike Bauersachs,Vorsitzender