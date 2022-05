Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Museumstag in Miltenberg war am Sonntag ein voller Erfolg

Nach zweijähriger Pause strömen die Menschen beim traditionellen Fest in die Museen

Miltenberg 16.05.2022 - 14:10 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Familie Meisenzahl und ihr traditionell leckerer Zander Museumsfreund Bernd Lutz erklärt Besucherinnen und Besucher den Renaissancegarten des Museums Miltenberg. Vor zwölf Jahren wurde er angelegt.

Das traditionelle Fest hat für viele feste Anlaufpunkte: Zunächst die Führungen, danach das Essen, ein Schöppchen Wein, ein Tratsch im Innenhof und als i-Tüpfelchen vor dem Heimweg Kaffee und Kuchen. Die gebratenen Zander mit Kartoffelsalat der Familie Meisenzahl sind stets sehr schnell ausverkauft, ebenso wie die selbst gebackenen Kuchen der Frauen der Museumsfreunde.

Kostenlose Führungen

Die Organisatoren hatten heuer richtig Glück mit dem Wetter. Die Sonne wetteiferte mit den strahlenden Gesichtern der Besucher um die Wette. Hochinteressant waren die Führungen, die an diesem Tag kostenlos angeboten wurden. Bernd Lutz führte durch den Renaissancegarten, der vor zwölf Jahren erstmals vorgestellt wurde. Mittlerweile haben ihn die Museumsmitarbeiter herausgeputzt - auch mit einer typischen Buchsbaumumrandung. Lutz erklärte den Besuchern, wie die Nutzung früher war und welche schönen und seltenen Pflanzen heute im Garten wachsen. Eine Fotomappe dokumentiert die Entwicklung von 2010 bis heute.

Hermann Neubert zeigte bei seinen Führungen einmal Neuerungen in der Judaica-Abteilung, die 2021 durch eine anschauliche Tafel und Leihgaben, wie etwa einem schönen Sabat-Leuchter, aufgewertet wurde. Neubert führte auch durch die Latrinenfunde im ersten Stock. Dorothea Zöller geleitete Interessierte durch das Burgmuseum und Wilhelm-Otto Keller erläuterte den Besuchern, was es in der Miltenberger Altstadt mit »Henker, Bettle r, Pestilenzen« auf sich hat.

Eine tolle Ausstellung ist auch im Museumsstollen zu erleben. Dort stellt zur Zeit Sue Henon ihre Bleistift- und Buntstiftzeichnungen aus. Sie zeigen Pflanzen, die sich auch im Renaissancegarten finden. Am Ende des Museumstages seien geschätzte 400 Besucher beim Fest gewesen, zieht stellvertretende Museumsleiterin Vera Mion Bilanz.

Anja Keilbach

Hintergrund: Internationaler Museumstag Den Internationalen Museumstag gibt es seit 1978. Sein Ziel ist es, auf die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und Besucher einzuladen, ihre Vielfalt zu entdecken. Museen können sich mit analogen oder digitalen Angeboten am Aktionstag präsentieren. Hierzulande wird der Museumstag vom Deutschen Museumsbund koordiniert. Die Schirmherrschaft für den Museumstag übernimmt der Präsident des Bundesrates. () -> Weitere Infos im Internet unter www.museumstag.de