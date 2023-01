Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Lilli Chapeau, Philipp Weber und Alexander Schwarz über die Folgen der Pandemie

Kultur und Long Covid

Miltenberg 15.01.2023 - 13:59 Uhr 2 Min.

Lilly Chapeau darf wieder arbeiten, doch sie und viele andere Kultuschaffende leiden immer noch unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Lilly Chapeau darf wieder arbeiten, doch sie und viele andere Kultuschaffende leiden immer noch unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Aschaffenburg, Hofgarten-Kabarett TV-Aufzeichnungen von Vorstellungen Philipp Weber Foto: Petra Reith Bildhauer Alexander Schwarz aus Dorfprozelten. Foto: Petra Reith

Wie sie das Berufsverbot, die fehlende Beschäftigung und die finanziellen Einbußen kompensiert und verkraftet hat, erzählen uns drei Künstler aus dem Landkreis Miltenberg. Die Variete-Künstler, Schauspielerin und Autorin Lilli Chapeau, Kabarettist Weber und Steinbildhauer Schwarz standen Rede und Antwort und zeigen mit ihren Antworten deutlich, dass Kunst und Kultur bis heute unter Long Covid leiden.

Branche stigmatisiert

Das Verbot der selbstgewählten Arbeit nachzugehen habe die Kulturbranche nachhaltig verunsichert, sagt Weber. Er fand es besonders schlimm, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach mehrfach die Kunstszene als Pandemietreiber stigmatisierte um so das sehr schnell verhängte Berufsverbot zu rechtfertigen. »Der Vorwurf ließ sich schon während der Pandemie nicht halten und hat sich im Nachhinein sogar schlichtweg als falsch herausgestellt«, sagt Weber.

Während Hilfen für große Unternehmen fast vom ersten Tag an ausgeschüttet wurden, mussten Künstler und Kulturschaffende selbst dafür sorgen, dass irgendwie Geld für den täglichen Bedarf zur Verfügung stand Ein Ungleichgewicht, dass sich bis heute durchzieht. Bis zu 18 Monate mussten viele Kulturschaffenden warten, bis sie überhaupt Hilfen beantragen durften.

Die anfängliche Regel, dass die Hilfen nur für Betriebsausgaben gewährleistet wurden, war eine Hürde, die kaum ein Einzelunternehmer überwinden konnte. Wie auch, wenn es in diesem Bereich einfach kaum Betriebsausgaben gibt. Programme, Lieder oder Witze werden im eigenen Wohnzimmer geschrieben. Nachdem zum Teil erst Mitte bis Ende 2021 erste Hilfen beantragt werden konnten, müssen diese mittlerweile schon wieder zurückgezahlt werden.

Lilli Chapeau hatte einen großzügigen Vermieter und spendable Fans. Ein Umstand, der sie auch heute noch sehr dankbar macht und fast zu Tränen rührt. Sie bekam Privatkredite, Spenden und viele Fans haben auf die Rückerstattung ihrer Tickets verzichtet. Ohne diese Großzügigkeit hätte sie Privatinsolvenz anmelden müssen. Eine Tatsache, die sie auch heute noch als sehr belastend empfindet, sie aber nie an ihrem Beruf als Künstlerin hat zweifeln lassen.

Ausbildung begonnen

Trotzdem musste sie 2021 nach einem zusätzlichen Broterwerb suchen und entschied sich dafür, die Ausbildung zur Krankenschwester im Krankenhaus Dinkelsbühl zu beginnen. Die läuft noch bis 2024. Ohne die finanziellen Sorgen und die akute Not, in der sie sich über Monate hinweg befand, wäre diese Idee wahrscheinlich nie aufgekommen, und obwohl sie nun über ein geregeltes Einkommen verfügt, hat Corona ihr eine Menge genommen. Viele ihrer tierischen Mitarbeiter und Begleiter hat sie nicht durch die Pandemie bringen und in andere Hände geben müssen.

»Im Stich gelassen«

Es sei traurig, dass Menschen im Stich gelassen würden, das eine ganze Branche benachteiligt und ignoriert wurde, sagen auch Philipp Weber und Alexander Schwarz. Doch das sei in Deutschland immer schon so gewesen, sagt der Steinbildhauer aus Dorfprozelten.

Ihn habe es nicht verwundert, dass die Künstler während eines langen Zeitraums in der Pandemie vollkommen vergessen wurden. Er habe sich daher schon sehr früh mehrere berufliche Standbeine gesucht und daher finanziell unter den Coronabeschränkungen nicht so sehr gelitten. Als Steinbildhauer sei er ein Auftragsarbeiter und für den Verkauf seiner Skulpturen nicht auf Galerien und Ausstellungen angewiesen.

Der einzige Bereich, der für ihn weggefallen sei, waren die Kurse an den Schulen, doch das habe ihn nicht in finanzielle Nöte gebracht, sagt Schwarz. Trotzdem freut er sich natürlich, diesen Bereich aufleben lassen zu können und wieder mit Kindern zu arbeiten.

Wieder auf der Bühne

Lilli Chapeau und Philipp Weber sind glücklich, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Webers Programme haben nichts an ihrer Aktualität eingebüßt und Lilli Chapeau sorgt immer noch für Entzücken und Staunen. Doch die Branche leide noch immer, berichten sie.

Weber erzählt, dass die Pause seiner ersten Veranstaltung gefühlt so lange wie das Programm gedauert hat. Es gab viel zu erzählen und die gekommenen Menschen waren so froh, endlich wieder einmal ins Kabarett gehen zu dürfen, dass sie jede Minute genossen und ausgeschöpft haben. Weber hat sich die Zeit gerne genommen.

SYLVIA HORLEBEIN