Kultur, Denkmäler und Landschaft erhalten

Heimatverein Weilbach-Weckbach feiert 30-jähriges Bestehen klein aber fein im Rathaussaal

Weilbach 10.10.2022 - 14:26 Uhr 1 Min.

Der Weilbacher Bürgermeister Robin Haseler, 1. Vorsitzender des Heimatvereins Weilbach-Weckbach, Ekkehart Schaefer und Landrat Jens Marco Scherf.

Über 60 Gäste kamen, darunter etliche Gründungsmitglieder sowie die Kellerfreunde Schneeberg, um den Worten von Bürgermeister Robin Haseler, vom Vorsitzenden Ekkehart Schaefer, von Landrat Jens Marco Scherf und der Musik der Weckbacher Musikanten zu lauschen. Es sollte nichts Großes werden, aber doch würdig sein, was dem Vorstand und seinem Helferteam gelungen ist.

Erforschen und bewahren

Bürgermeister Haseler, selbst Vereinsmitglied, hob die Wichtigkeit der Aufgaben hervor, wie etwa das Erforschen und Erhalten von Kulturwerten, den Denkmalschutz, die Pflege historischer und volkskundiger Belange, Landschaftspflege, den Obst- und Gartenbau und vieles mehr. Auch veranstalten sie Feste, wie den Glockenmarkt oder die Mosthäcke. Er würdigte die Ausgrabungen auf dem Gotthard, den Ausbau des Dorfmuseums in Weckbach und das Klassenzimmer in der Alten Schule, in dem regelmäßig Vorträge gehalten werden.

Vorsitzender Ekkehart Schaefer präsentierte eine launige, amüsante Power-Point-Präsentation mit vielen Fotos aus dem Archiv. Zu den Fotos befragte er die Anwesenden im Saal, ob sie die Personen darauf noch kennen oder o sich noch an markante Veranstaltungen erinnern können.

Hoffen auf junge Mitglieder

Er hob einige Kernpunkte der Vereinsgeschichte hervor, wie den Bau des Carillons, und führte Veränderungen in der Vereinsspitze auf. Schaefer richtete seinen Blick auch hoffnungsvoll in die Zukunft, auch dass neue, junge Mitglieder gefunden werden, um den Vereinserhalt zu sichern.

Landrat Jens Marco Scherf erklärte in gewohnt amüsanter Weise, dass sein Termin in Weilbach ein Muss sei, denn vor 50 Jahren - so alt ist der Landkreis Miltenberg geworden - habe der damalige Landrat seinen ersten Termin in Weilbach wahrgenommen. Er bestärkte den Verein in seiner Arbeit und übergab neben einem Geschenk auch einen Scheck.

Anja Keilbach