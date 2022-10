Kürbisfest am Tiergehege

Guter Zweck: Freundeskreis Elsavapark und Wildvogelhilfe Koch sammeln bei Fest-Comeback für Tiere in Elsenfeld

Elsenfeld 30.10.2022 - 10:16 Uhr < 1 Min.

Diese zwei Kürbisse haben bereits ihre Fratzengesichter bekommen. Im Hintergrund wurde geschlemmt, an den Flohmarktständen gestöbert, auf dem Spielplatz getobt und den Tieren einen Besuch abgestattet.

Bei bewölktem Himmel und milden Temperaturen von 20 Grad lockte der Freundeskreis Elsavapark in Zusammenarbeit mit der Wildvogelhilfe Koch am Wochenende zahlreiche Menschen auf das alte Schwimmbadgelände. Von Spielplatz, Kürbisverkauf, Tombola, Kürbisverlosung, Flohmarktständen bis hin zu Kürbisschnitzen und Tiergehege war für Klein und Groß einiges geboten. Ob als Dekoration zu Hause oder zum sofortigen Schnitzen - bereits nach einer Stunde war der Kürbis-Verkaufsstand geplündert.

Nebenan wurden gruselige Fratzengesichter in die orangenen Halloweenlieblinge geschnitten. Doch neben dem Schnitzen gab es ein weiteres Highlight: das Gehege mit seinen tierischen Bewohnern, die neben dem Kürbis die eigentlichen Stars auf dem Fest waren. Das zeigte auch die lange Schlange am Eingang. In Gruppen fanden Führungen durch die Tierwelt statt. Mit Ziegen, Schweinen, Kaninchen, Meerschweinchen, Enten, Hühnern und Wachteln bis hin zu Vögeln war hier tierisch was los. Ziegenbock Peter, der dem Main-Echo im Sommer seinen Alltag zeigte, war erstaunt. Zwar ist er Zaungäste gewohnt, aber mit so viel Trubel hatte selbst er nicht gerechnet.

Helfer positiv überrascht

Auch Carmen Brenner, langjährige Helferin vom Freundeskreis Elsavapark, war vom Ansturm der ersten Feststunde erfreut: "Wir sind überwältigt." Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Neben einer großen Auswahl an Kuchen durfte die Kürbissuppe nicht fehlen.

Der gesamte Erlös des Festes kommt den Tieren zugute. Insgesamt 35 Helfer (vom Freundeskreis Elsavapark und der Wildvogelhilfe Koch, Wörth) trugen zu einer gelungenen Organisation bei - alle ehrenamtlich. Dass die fleißigen Helfer aus Leidenschaft und mit Liebe zum Tier bei der Sache sind, war während des Festes spürbar. tin

