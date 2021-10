25 Kunstschaffende zeigen in Miltenberg die Vielfalt von Malerei und Skulptur zum Thema »Animals«

25 Kunstschaffende zeigen in Miltenberg die Vielfalt von Malerei und Skulptur zum Thema »Animals«

Ein unaufgeregtes Nebeneinander von Mensch und Wolf spiegelt das Ölbild von Julia Belot, das auch zeigt, dass fotorealistische Malerei und künstlerische Phantasie keine Gegensätze sein müssen.

Aktueller Anlass für die Galeristin, den Umgang des Menschen mit dem Tier zum Thema zu machen, waren erschreckende Bilder aus Schlachthöfen in der Zeit der Pandemie, war das Wissen um die »Schizophrenie zwischen der Tierliebe und dem Verdrängen schrecklicher Bilder beim Umgang mit Tieren«, die zu reinen Objekten degradiert würden ohne jede Empathie und Respekt.

Zu Wertschätzung ermutigen

Tiere regen Menschen seit fast 50 000 Jahren an, sich mit ihnen künstlerisch auseinanderzusetzen - Höhlenzeichnungen legen beredtes Zeugnis davon ab. Und so bat König-Becker Künstlerinnen und Künstler, ganz frei und individuell ihren Beitrag zu diesem Thema zu liefern. Im »Prolog« des attraktiven und informativen Katalogs schreibt sie: »Wir sehen in der Ausstellung keine gesellschaftspolitischen Statements. Es kommt eher darauf an, die eigene künstlerische Position zu gestalten und zu einer Haltung der Wertschätzung zu ermutigen.«

Dieses Ziel erreichen die Bilder und Objekte in ästhetischer, sensibler Hängung in den vier Räumen mit traumwandlerischer Sicherheit und ganz ohne moralischen Zeigefinger.

Ganze Bandbreite der Kunst

Die Exponate liefern ein eindrucksvolles Bild der Vielfalt, der schier unbegrenzten Möglichkeiten und der faszinierenden Varianten künstlerischer Arbeit. Dies lohnt den Besuch der Ausstellung auch für Kunstfreunde, für die die »Botschaft« der Präsentation nicht im Vordergrund steht: »Wie wir Menschen die Tiere behandeln betrifft im Kern die Frage nach unserer Menschlichkeit.« Wie sie auf ihre jeweils ganz eigene Weise dieses Diktum der französischen Philosophin Corinne Pelluchon künstlerisch umgesetzt haben, macht den Gang durch die Ausstellung mit den Werken der 25 Kunstschaffenden aus Deutschland und aus ganz Europa zu einer Entdeckungsreise durch ganz unterschiedliche Techniken und Stile mit höchst unterschiedlichen Materialien. Werke mit mal fast monumentaler Größe und dann wieder in reizvollem Kleinstformat, mal üppig und glanzvoll, mal minimalistisch, mal fast fotorealistisch, dann wieder entschieden abstrakt oder auch symbolistisch, manchmal höchst rational und klar, dann fast mystisch und geheimnisvoll.

Schon beim Eintritt in die Galerie werden sensible Besucher tief beeindruckt sehen, was Kunst bewirken kann: Der Hase aus Eisenguss von Rolf Hamleh wirkt fast schwerelos und trägt völlig zurecht den Titel »Lebenslust«. Direkt daneben fasziniert ein großes Ölbild von Ansgar Skiba, auf dem trotz des üppigen Farbauftrags in der typischen Handschrift des renommierten Künstlers aus Düsseldorf der »Aurorafalter« schwebend leicht, ätherisch leuchtet.

Von »Dialogen« zwischen den Kunstwerken ist im Katalog auch die Rede, und tatsächlich führen einige Bilder und Objekte für jeden, der sehen kann, spannende Dialoge miteinander - mal in unmittelbarer Nachbarschaft in einem Raum, mal räumlich weit voneinander entfernt. Es sind spannende Dialoge, harmonisch, aber auch kontrovers - und die gilt es zu entdecken beim Gang durch die Räume.

Tote Hasen voller Lebensfreude

Die Galeristin formuliert mit einem Blick auf ein Zitat von Jacob Grimm: »Es gibt tote Hasen, die voller Lebensfreude sprungbereit in die Welt schauen. Es gibt humorvolle Bezüge zu den Tierfiguren der Kindheit, die von der Nähe mit den Tieren erzählen und von der Überzeugung, dass Verwandlung möglich ist, hätten wir nur nicht die Sprache der Tiere verlernt.«

In der Ausstellung »Animals - Tiere« könnte man mit dem Wieder- oder Neuerlernen beginnen und dieses Lernen macht auf jeden Fall viel Freude und schenkt neue Einsichten.

Hintergrund: "Animals - Tiere" - Künstler der Ausstellung Galeristin Cornelia König-Becker schon beim Eintritt in die Ausstellung ein Zeichen gesetzt und die "Lebenslust" des Eisenguss-Hasen von Rolf Hamleh neben dem "Aurorafalter" des Ansgar Skiba platziert. Astrid Ackermann (München/Berlin), Julia Belot (Russland bis 1997/Wiesbaden), Bernhard Berger (Miltenberg), Rolf Hamleh (Walldürn), Walter Henn (Richelbach), Petia Knebel (Eichstätt), Marianne Knebel-Schiele (Obernburg), Stefan F. Konrad (Haibach), Waltraud Kunz (Wertheim), Cornelia Krug-Stührenberg (Lohr), Giancarlo Lepore (Urbino/Italien), Ramona Müller-Hamleh (Walldürn), Klaus Müller-Kögler (Aschaffenburg), Eva Onnen-Saelens (Köln/Italien), Zipora Rafaelov (Israel/Düsseldorf), Tamara Ralis (München), Beate Schmegel (Lüneburg), Tobias Schnotale (Rödermark), Vroni Schwegler (Frankfurt), Ansgar Skiba (Düsseldorf), Igor Syrnev (Bishkek/Kirgistan), Annika van Vugt (Eisemroth/Siegbach), Jutta Walter (Bürgstadt), Joachim Weissenberger (Obernburg), Jan Zwolicki (Polen/Aschaffenburg). Öffnungszeiten und Ausstellungsdauer in der Galerie am Tor, Hauptstraße 4 in Miltenberg: Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung: Tel: +49.174.97 44 316 oder E-Mail: ckb@galerie-cornelia-koenig.de. Die Ausstellung ist vom 3. Oktober 2021 bis Ende März 2022 zu sehen. In der Ausstellung ist der informative, attraktive Katalog mit mehr als 100 Seiten und weit über 100 Farbabbildungen erhältlich. Auf der Homepage www.galerie-cornelia-koenig.de werden in den nächsten Wochen auch die geplanten Veranstaltungen zur aktuellen Ausstellung angezeigt. hlin