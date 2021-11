Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Künstler zwischen Sorge und Hoffnung

Konrad Franz: Der diesjährige »Wemmermarkt« in Hausen fällt der Corona-Pandemie zum Opfer

Hausen 17.11.2021

Mit dieser Skulptur mit dem Titel "Kopf B" "sagt" Konrad Franz, wie er die Corona-Pandemie empfindet - besser und eindrucksvoller als durch Worte. Bildunterschrift 2021-11-18 --> Mit der Skulptur »Kopf B« »sagt« Konrad Franz, wie er die Corona-Pandemie empfindet - eindrucksvoller als durch Worte. »Im Wind« nennt Konrad Franz diese Skulpturengruppe. Fotos: Heinz Linduschka

Aber Konrad Franz macht auch klar, dass es ihm schwerfällt, sich immer wieder über Corona zu äußern und über die Folgen, die die Pandemie für ihn und seine Arbeit hat.

Weil er aber weiß, wie wichtig für viele von ihnen die öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung ist, beantwortet er auch im Kurzurlaub geduldig eine neue Anfrage, wie er denn bisher durch die Pandemie gekommen sei: »Es ist schwierig, schon wieder über Corona zu berichten.« Etwas wirklich Neues gebe es bei ihm nicht, das »müsste er sich aus den Fingern saugen«. Immerhin stellt er angesichts oft großer Probleme bei Künstlern mit spürbarer Dankbarkeit fest: »Ich bin gut durch das letzte Jahr gekommen, bin jetzt froh über die Öffnung und den Wegfall vieler Beschränkungen.« Allerdings ist er sich darüber klar, dass die Gefahr durch die Pandemie längst noch nicht vorbei ist - im Gegenteil: »Ich habe trotz der Impfungen relativ viel Angst vor dem Virus.«

Sorge und Aufwand zu groß

Schweren Herzens hat er deshalb eine Entscheidung getroffen, die auch die zahlreichen Besucher des traditionellen »Wemmermarkts« in Hausens alter Dorfkirche traurig stimmen wird: »Wegen der Sorge vor dem Virus und wegen des großen Aufwands, der nötig wäre, eine 3-G-Regelung zu kontrollieren, habe ich den diesjährigen ›WemmerMarkt‹ abgesagt.«

Sehr bedauerlich für die stetig wachsende Zahl der Aussteller und für die zahlreichen Besucher dieses Weihnachtsmarktes der ganz anderen Art - aber für alle, die gerade die lockere, ungezwungene Atmosphäre dieses Markts, bei dem das Verkaufen immer weit hinter den Begegnungen, den Gesprächen und dem zwischenmenschlichen Austausch rangierte, wohl auch nachvollziehbar. Die lockere Atmosphäre, die Spontaneität auch der Musikeinlagen, die ungezwungenen Gespräche wären unter den geltenden Auflagen kaum möglich gewesen. Da ist vielleicht die Absage tatsächlich die beste Lösung - auch und gerade in der Hoffnung, dass der »Wemmermarkt« 2022 wieder in gewohnter Form stattfinden kann.

Statement ohne Worte

»Das Reden liegt mir nicht so, ich drücke mich durch meine Kunst aus«, betont Konrad Franz immer wieder, auch wenn er an Sonntagvormittagen die Gäste zu einem der spannenden und innovativen Konzerte mit zeitgenössischer Musik begrüßt, mit denen er und seine Partnerin, die Pianistin und Komponistin Monika Thiery, seit einigen Jahren Musikfreunde aus Nah und Fern nach Hausen lockt. Ganz konsequent also, dass Franz' Stimmungsstatement nicht mit Worten, sondern mit Skulpturen gesetzt werden soll, mit seinem »Kopf B«, der die Betrachter zu ihrer eigenen Interpretation einlädt, und mit »Im Wind«, einer Skulpturengruppe.

HEINZ LINDUSCHKA

