Künstler fertigt Sagengestalt: Der »Maahock« kehrt nach Stadtprozelten zurück

Böser Wassermann

Stadtprozelten 15.08.2021

Übergabe der Holzfigur des "Maahock" am Lohbrunnen in Stadtprozelten vlnr: Bgm Rainer Kroth, Beate Külsheimer, Klaus Malek

Die Geschichte vom Maahock wurde in früheren Zeiten den Kindern in Stadtprozelten erzählt, um sie vom Wasser fern zu halten. Der Sage nach ist der Maahock ein böser, alter Wassermann, der auf dem Grund des Mains lebt. Wenn neugierige oder unvorsichtige Kinder zu Nahe ans Ufer geraten, taucht er plötzlich auf und zieht die Kinder mit einem langen Haken zu sich auf den Grund. Dort müssen sie dann für alle Zeiten bleiben und dem Wassergeist zu Diensten sein.

Hobbykünstler Malek, der heute in Wertheim-Sonderriet lebt, ist in Stadtprozelten aufgewachsen und verkauft seine Holzarbeiten für gewöhnlich auf Märkten der Region. Auf die Idee zu einem Andenken an den »Kinderschreck«, kam Beate Külsheimer - die Schwester von Bürgermeister Rainer Kroth - bei ihrem letzten Besuch des Lohbrunnens. Zur Umsetzung holte sie schließlich ihren Bekannten Klaus Malek mit ins Boot.

Frank Dümig