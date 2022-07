Künftige Visitenkarte von Sulzbach

Sulzbach. Der Gemeinderat Sulzbach hat in seiner Sitzung am Donnerstag noch diese Themen behandelt:

Feldversuch: Volker Zahn monierte, dass der Feldversuch große Wellen geschlagen habe. Ihn wundert, dass kein Gemeinderat dazu Stellung bezogen habe.

Öffentliche Sportanlage: Anwohner Franz-Josef Reis kritisierte, dass durch die Nutzung der Sportanlage außerhalb der Schulzeiten das Wohnen dort unerträglich geworden sei. Es gäbe keinerlei Auszeiten mehr. Thomas Grosser wies auf die Lärmbelästigung durch die Nutzung der öffentlichen Sportanlage hin.

LHKW-Grundwassersanierung: Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Ibelo ist der Förderbrunnen, der aufgrund von Schadstoffgehalten kleiner 50 ug/l ist, seit März 2007 abgeschaltet und wird lediglich noch zur Grundwasserüberwachung genutzt. Die weiteren Sanierungsbrunnen laufen wegen der weiterhin hohen Schadstoffbelastung weiter.

Bebauungs- und Grünordnungsplan: Gebilligt wurde der Entwurf der zweiten Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes "Zwischen Hauptstraße und Hinterer Dorfstraße". Gleichzeitig wurde der Flächennutzungsplan berichtigt. Anne Fache vom Büro Planer FM (Aschaffenburg) hatte den Bebauungsplanentwurf vorgestellt.

Gutachten Außensportanlage: Die Verwaltung hat ein schalltechnisches Gutachten bezüglich der Lärmimmissionen der Außensportanlagen, Bike-Park und Pkw-Parkvorgänge in Auftrag gegeben. Die Untersuchungsergebnisse erläuterte Bürgermeister Martín Stock (CSU). Bei der regulären Nutzung aller drei Spielfelder werden im Tageszeitraum innerhalb der Ruhezeiten abends und außerhalb der Ruhezeiten an der bestehenden Bebauung am Hollerweg die Immissionsrichtwerte eingehalten. Am Wohnhaus Rainweg 6 wird eine Überschreitung von einem Dezibel ermittelt. Beim Verzicht auf die Nutzung des Hartplatzes durch die Öffentlichkeit wird der Richtwert an allen benachbarten Wohngebäuden eingehalten. Da eine intensive und zeitgleiche Nutzung aller drei Plätze eher unwahrscheinlich ist, kann mit hoher Sicherheit auch bei der Nutzung aller Plätze von der Einhaltung der Richtwerte ausgegangen werden. Es bestehe somit kein zwingender Handlungsbedarf für Nutzungseinschränkungen.

Außenbereich der Schule: Vertreter der Schule mit Schulleiterin Katja Kuhn nahmen zum Problem der Nutzung des Außenbereiches der Schule Stellung. Da der Außenbereich jedem zugänglich sei, werden morgens vor dem Schulsport Hundekot, Zigarettenkippen und Glasscherben gefunden. Der Tartanplatz zumindest sollte nur der Schule zur Verfügung gestellt und vor unbefugtem Zutritt gesichert werden. Bürgermeister Martin Stock schlug einen Ortstermin vor. Eine Entscheidung wurde vertagt.

Wasserpreis: Die Wasserversorgung wurde neu kalkuliert. Der Gebührensatz beträgt derzeit 1,80 Euro/Kubikmeter zuzüglich sieben Prozent Umsatzsteuer. Dieser Netto-Gebührensatz wird ab 1. Oktober 2022 auf 1,58 Euro/Kubikmeter gesenkt.

Wertgrenzen für Bürgermeister und Ausschüsse: Die Geschäftsordnung für den Gemeinderat wurde hinsichtlich der Bewirtschaftungsbefugnis des Ersten Bürgermeisters von 5000 Euro auf 15.000 Euro geändert. Außerdem wurden Regelungen für die Vergabe von Nachträgen aufgenommen.

Straßenbeleuchtung in Dornau: Der Zuwendungsbescheid für die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Dornau auf LED-Technik ist bei der Rathausverwaltung eingegangen. ro