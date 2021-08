Künftig gilt Tempo 30 auf allen Collenberger Gemeindestraßen

Collenberg. In der öffentlichen Sitzung am Montag hat sich der Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst.

Vergabee: Der Fahnenmaste und Geländer für Neugestaltung Kirchplatz und Pfarrgarten: Die Vergabe der Arbeiten wurde einstimmig an den günstigsten Anbieter beschlossen.

Verkleidung Scheunentore - Sanierung Alte Schule Fechenbach: Gemäß der vor Jahren festgelegten Planung soll die Scheune im offenen Verbau beplankt werden (horizontale Holzlatten mit Zwischenraum). Es galt jetzt abzuklären ob dies hinsichtlich Zugluft und Staubentwicklung die ideale Lösung sei, da dies einer zukünftigen Verwendung der Scheune (evtl. für Veranstaltungen) nicht geeignet erscheint. Die Gemeindevertreter entschieden, dass die Ausführung der Scheunentore wie geplant durchgeführt wird, und bei entsprechendem Bedarf im Nachgang eine Abdichtung von Innen erfolgt.

Sirenen im Ortsgebiet: Der Umbau bzw. die Sanierung der vorhandenen Sirenen macht laut Bgm. Freiburg keinen Sinn, da eine Neuerrichtung wesentlich höher gefördert würde als ein Umbau. Er empfahl daher dem Rat drei neue batteriegepufferte Sirenen für die drei Ortsteile anzuschaffen. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung Angebote und Fördermöglichkeiten für drei neu zu errichtende Sirenen einzuholen.

Spende für Flutwasserkatastrophe: Bgm. Freiburg regte an, dass sich auch die Gemeinde an der Spendenaktion des Landkreises für die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz beteiligen sollte. Er stellte den Antrag 2000 EUR für die Opfer der Flutwasserkatastrophe zu spenden. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Outdoorbewegungsgeräte: Die angekündigten und durch das Regionalbudget geförderten Fitnessgeräte wurden zwischenzeitlich durch den gemeindlichen Bauhof aufgestellt und stehen der Bevölkerung in Form eines Bewegungsparcours zur Verfügung. Ganz besonders dankte der Bgm. dem Faschingsverein CCF für ihre Spende von 3 zusätzlichen drehbaren Liegen, welche in den drei Ortsteilen aufgestellt wurden.

Gänseabwehrzaun im Mainvorland Reistenhausen: Am Mainufer in Reistenhausen wurde ein mobiler Geflügeltierzaun errichtet. Dieser dient als Versuch zur Abwehr der Nil- und Graugänse und deren Kotverunreinigungen in diesem Bereich. "Dies hat sich bis jetzt als sehr positiv dargestellt", so Freiburg.

Vollsperrung Grundweg zum Schützenhaus: Aufgrund der anstehenden Sanierungsarbeiten des Grundweges erfolgt ab dem 23.08.21 für ca. zwei Wochen eine Vollsperrung. Die Vollsperrung beginnt an der Einmündung Mühlweg (Brücke über Fechenbach) bis zum Wendeparkplatz / Wasserzapfstelle oberhalb des Schützenhauses. Die Bauarbeiten sollen für die Deutschen Meisterschaften im 3D-Bogenschießen des Deutschen Schützenbundes, welche der KKSV ausrichtet und am 18. und 19.9. stattfinden fertiggestellt sein.

Aussehen / Erscheinungsbild - Friedhöfe und Grünanlagen: Der Gemeindeverwaltung ist bekannt, dass hier in letzter Zeit große Defizite und ein unschönes Erscheinungsbild durch den verzögerten Einsatz eines unter Vertrag stehenden Dienstleistungsunternehmens mit "gehandicapten" Mitarbeitern auftraten. Leider hat bei diesem Dienstleister mit seiner besonderen Mitarbeitersituation auch die Corona Krise mit vielen Personalausfällen dazu geführt, dass dieser erst vor rund. 2 Wochen seine Arbeit im Gemeindegebiet aufnehmen konnte. "Der Verwaltung ist aber auch wichtig, solchen Firmen und insbesondere den eingesetzten Mitarbeitern ein festes und planbares Beschäftigungsverhältnis zu bieten", so Freiburg.

Bürger-Fragestunde: Walter Cavallo stellte die Frage an den Gemeinderat, wo Hunde überhaupt noch in Collenberg "frei laufen" dürfen. Aufgrund der 2019 beschlossenen "Satzung über die Anleinpflicht im Gemeindegebiet" sei es nahezu nirgendwo mehr möglich die Vierbeiner nicht angeleint frei laufen zu lassen. Freiburg versprach, die Satzung dahingehend zu überprüfen, ob evtl. mehr Freilaufflächen für Hunde möglich sind. wero