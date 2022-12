Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kühle Köpfe hinter grünen Schulfassaden

Klimawandel: Kreis Miltenberg testet an Miltenberger Gymnasium Verschattung und Kühlung durch Pflanzen

Miltenberg 13.12.2022 - 17:11 Uhr 1 Min.

Aschaffenburg, Rathaus: Fassadenbegünung Sizungssaal-Gebäude Stadt Aschaffenburg - Gut fürs Stadtklima: Fassadengrün am Aschaffenburger Rathaus. Foto: privat

Im Antrag der Grünen-Fraktion wird ausdrücklich auf das sogenannte Versöhnungsgesetz verwiesen, das Dach- und Fassadenbegrünungen empfiehlt. Sie halten Wasser zurück, kühlen Gebäude durch Verdunstung und Verschattung und verbessern so das Mikroklima. Außerdem sind sie ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.

Im Zuge der großen Generalsanierungen der Gymnasien hatte das Kreisbauamt immer wieder auch Fassadenbegrünungen untersucht, sie bislang aber vor allem aus Kostengründen verworfen. Wie Kreisbaumeister Andreas Wosnik erläuterte, waren die damals verfügbaren Systeme noch nicht anerkannter Baustandard und meist sehr teuer.

Durch die zunehmend heißen Sommer bekomme jedoch der Wärmeschutz für öffentliche Gebäude eine erhöhte Bedeutung. Technische Systeme wie Kühlungen oder Klimaanlagen sind laut Wosnik sehr energieintensiv und mit hohen Unterhaltskosten verbunden. Die Beschattung von Fassaden durch Begrünung sei deshalb eine sehr gute Alternative. Der Kreisbaumeister will eines der neuen Systeme für eine Grünfassade erst einmal testen. Dabei sollen nicht die Gebäudeoberflächen unmittelbar begrünt, sondern vor der Fassade ein Rankgerüst erstellt werden. Das schone die bestehende Außenhaut und verhindere das vermehrte Eindringen von Insekten und Kleintieren, erläuterte Wosnik. Außerdem erleichtere eine solche vor die Fassade gestellte Konstruktion die Pflege durch Gärtner.

Die Testfläche soll etwa 30 Meter lang und drei Geschosse hoch werden. Aktuell prüft das Baureferat, an welcher Schule eine solche Konstruktion angebracht werden könnte. Neben dem Butzbach-Gymnasium gibt es noch andere von Klimawandel stark betroffene Kreisgebäude.

Hannelore Kreuzer als Antragstellerin bestand darauf, dass der Versuch am Miltenberger Gymnasium erfolgen sollte, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Der Bauausschuss gab grünes Licht für die Testfassade, wollte aber nicht nochmals abstimmen müssen, falls sie sich aus technischen Gründen am JBG nicht verwirklichen lässt. Für den Versuch werden 50.000 Euro in den kommenden Haushalt eingestellt.

kü