Kritik an Verkehrsmaßnahmen am Collenberger Ortseingang

Bürgerversammlung mit Fragen an Verwaltung

Collenberg 04.11.2021

Zunächst berichtete Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU) über abgeschlossene und laufende Maßnahmen. Er ging auf die Finanzlage ein. Demnach lag der Verwaltungshaushalt 2020 bei rund 5,45 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt bei rund 1,64 Millionen, die Pro-Kopf-Verschuldung bei 464 Euro. Mit Stichtag 30. Juni 2021 lebten laut Bürgermeister 2653 Menschen in Collenberg (2020: 2599). Bislang wurden 2021 18 Geburten und 25 Sterbefälle verzeichnet, was etwa auf Vorjahresniveau (Geburten: 20, Sterbefälle: 24) liegt. Freiburg gab zudem einen Ausblick auf das kommende Jahr 2022.

Aus der Allianz Südspessart

Auch über Projekte der Allianz Südspessart berichtete Freiburg, etwa über das zertifizierte Gästeführer-Seminar, die Einführung eines Südspessart-Gutscheins und gemeinsame Ortsbegrüßungstafeln an den Radwegen. Viele geplante Veranstaltungen, wie die Berufs- und Ausbildungsmesse, die Ferienspiele und auch das Allianz-Südspessart-Fest 2021 mussten coronabedingt abgesagt werden. Das Allianz-Südspessart-Fest werde aber 2022 nachgeholt, sagt der Rathauschef. Der Veranstalter ist dann die Allianz-Gemeinde Faulbach.

Über den möglichen Austritt von Altenbuch aus der Allianz informierte der Bürgermeister dahingehend, dass diese Entscheidung am 27. Januar in einer Gemeinderatssitzung in Altenbuch zur Abstimmung vorliegen würde. Die Allianzmanagerin Lena Batria habe dann die Möglichkeit, zum Thema Stellung zu beziehen und die Fragen der Gremiumsmitglieder zu beantworten. Man wolle diese Gelegenheit nutzen, die Vorteile aber auch die Notwendigkeit der Mitarbeit und die verstärkte Einbringung von Themen durch Altenbuch nahezubringen.

Danach widmete sich Freiburg den Fragen der Besucher.

oGeschwindigkeitsüberschreitungen: Bei dem Geschwindigkeitsmessgerät zur Selbstkontrolle am Ortseingang Fechenbach Ost wurden Spitzenwerte von 120 km/h gemessen. Gefahrene Geschwindigkeiten von 100 km/h seien ebenfalls keine Seltenheit, ging aus einer schriftlichen Anfrage eines Bürgers hervor. Er fragte, ob die Möglichkeit bestünde, verdeckte Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen, da laut Polizei es dieser nicht erlaubt sei, Messungen kurz nach dem Ortsschild vorzunehmen. Freiburg teilte mit, dass bezüglich dieses Themas ein Gespräch mit der KVÜ (Kommunale Verkehrsüberwachung) stattfinden werde, um neue Messstellen festzulegen.

o Elektronische Wasseruhren: Viele Bürger befürchten durch die Umstellung auf elektronische Wasseruhren eine Kostensteigerung. Der Bürgermeister sagte zu, dass sich die Wassergrundgebühr (Wasseruhr) hierdurch nicht ändern werde. Dies schließe jedoch nicht aus, dass aufgrund von Kostensteigerungen innerhalb des Abwasserzweckverbandes die Gebühren für Wasser und Abwasser angepasst werden.

o Friedhöfe: Hinsichtlich der Beschaffenheit der Gehwege in den Friedhöfen wurde gefragt, inwieweit eine Erneuerung vorgenommen werde. Denn die aktuelle Situation mit dem verdichteten Kiesboden wie zum Beispiel im Ortsteil Reistenhausen sei gerade bei schlechtem Wetter keine gute Lösung.

Der Bürgermeister meinte, dass bisher noch kein »Königsweg« gefunden worden sei. Als ersten Schritt zur Verbesserung der Situation wolle er jedoch mit dem externen Dienstleister, der für die Pflege und Sauberhaltung der Friedhöfe zuständig ist, mehrere feste Termine innerhalb eines Jahres vereinbaren, um mehr Planungssicherheit zu erhalten.

o Windkraft auf dem Fechenberg: Eine Frage wurde zum Thema Windkraft gestellt. Ein Bürger wollte wissen, wie sich die Gemeinde zu diesem Thema positioniere, da ja auf dem Fechenberg kein Eingriff in Waldbestände nötig sei, um dort in Zukunft Gewerbesteuereinnahmen zu generieren.

Bürgermeister Freiburg stellte diesen Standort in Frage. Er habe Vorabinformationen eingeholt, bei denen der Nutzungsgrad aufgrund der Windverhältnisse auf dem Fechenberg nur bei 60 bis 70 Prozent liegen würde. Im Vergleich dazu läge der Nutzungsgrad der Windkraftanlagen im benachbarten Freudenberg bei über 90 Prozent. Ob dieser geringere Nutzungsgrad für Investoren einer Windenergieanlage ausreicht, bezweifle er. Er teilte aber mit, dass man dieses Thema auch im Gemeinderat erörtern werde.

o Baugebiet »Sand«, Kirschfurt: Ein Bürger fragte, wie es aktuell mit dem Baugebiet »Sand« weitergehen würde. »In der kommenden Gemeinderatssitzung am 15. November wird dies mit einem aktuellen Sachstandsbericht behandelt«, so Freiburg.

Weitere Zahlen und Fakten

Zahlen und Daten aus Collenberg

Einem Infoblatt, das bei der Bürgerversammlung verteilt wurde, sind zahlreiche Daten zu entnehmen.

Bevölkerungsstand (Stand 30.06.2021)

Einwohner insgesamt 2653

Einwohner-Veränderungen

Stand 30.06.2020 2599

Stand 30.06.2021 2653

Geburten (2020) 20 (09/2021) 18

Eheschließungen (2020) 8 (09/2021) 13

Sterbefälle (2020) 24 (09/2021) 25

Einbürgerungen (2020) 1 (09/2021) 0

Kindergärten/Schulen (Stand 01.10.2021) - laufendes Schuljahr

Kindergrippe Collenberg St. Martin 14 Kinder

Kindergartenkinder Collenberg St. Martin 28 Kinder

Kindergrippe Freudenberg 4 Kinder

Kindergarten Freudenberg 12 Kinder

Schulkinder zur Nachmittagsbetreuung 45 Kinder

Grundschule Collenberg 84 Schüler

Mittelschulen Bürgstadt/Miltenberg 45 Schüler

Gesamtschule Miltenberg 3 Schüler

Realschule MIL/Amorb. 34 Schüler

Gymnasien MIL/Amorb. 45 Schüler

Verwaltungshaushalt 2020 5.445.837 Euro

Vermögenshaushalt 2020 1.638.527 Euro

Pro-Kopf-Verschuldung je Einw. 464 Euro

Werner Rodenfels