Krisensicher: Rapsöl aus der Region

Lebensmittelbranche: Hersteller aus Lützelbach und Eschau profitieren von dem kriegsbedingten Mangel

Eschau 16.06.2022 - 19:03 Uhr 3 Min.

So sehen Rapskörner aus. Erinnert an einen Fleischwolf: Blick auf die Einzelteile der Ölpresse.

Herausgekommen ist ein kleines Geschäftsmodell mit dem Namen »Lützelbacher Ölmühle«.

Der Seckmäurer produziert seit ein paar Jahren mit Herz und Leidenschaft in einer kleinen Manufaktur verschiedene Öle und jetzt auch neu Senfsorten. Und er ist in der Region nicht der einzige, der pflanzliche Öle selbst produziert.

Karl-Otto Walther ist groß, schlank und sein Lachen ist ansteckend. Den Seckmäurer kennen viele nur im Fahrradtrikot. Walther, auch Charly genannt, liebt Fitness und sorgt dafür, dass er sich gesund und fit hält. Dazu zählt für ihn neben dem Sport auch die Ernährung. Nach seinem beruflichen Ausstieg vor ein paar Jahren fing er an, sich mit dem Thema Ernährung intensiver zu beschäftigen und hat sich für gesunde Kohlenhydrate und gesunde Fette interessiert.

Er suchte unter anderem auch eine Ölmanufaktur, die eigene Öle herstellt. Fündig ist er nicht wirklich geworden, weshalb er auf die Idee kam, das selbst zu machen. Heute vertreibt er seine Öle unter dem Firmennamen »Lützelbacher Ölmühle«, die er persönlich auf diversen Wochenmärkten anbietet.

Qualität zählt, nicht Quantität

Auch in der Ölmühle Frieß und Ackermann in Eschau-Sommerau werden Pflanzenöle selbst hergestellt. Matthias Frieß und Michael Ackermann pressen ihr Rapsöl schon seit 2006 und sind erfahrene Ölproduzenten und auch sie haben die steigende Nachfrage nach Rapsöl gemerkt. Die Versorgungslage sei auch noch angespannt, so Ackermann. Er und sein Geschäftspartner legen Wert auf Qualität, nicht Quantität. Ihr Ertrag besteht aus ein Drittel Öl, zwei Drittel Pellets. Aus einem Hektar Raps kommen ungefähr 4000 Kilogramm Rapskörner mit einem Ölgehalt von ungefähr 40 Prozent heraus. Das ergibt ungefähr 1600 Liter Speiseöl.

Der Bayerische Bauernpräsident Walter Heidl sagt: »Rapsöl aus regionaler Erzeugung punkten mit Nachhaltigkeit. Heimische Öle stehen für kurze Transportwege und Wertschöpfung in der Region. Die gentechnikfreie Rapserzeugung in Bayern liefert gleichzeitig mit Rapsschrot ein hochwertiges heimisches Eiweißfuttermittel. Zudem ist Raps eine wichtige Trachtpflanze für Bienen«.

Um in Seckmauern in Charlys Ölmühle zu gelangen, muss man bei ihm hinters Haus und eine steile Treppe nach unten gehen. Dann betritt man zwei Räume. Einen Vorraum, in dem Stühle, ein Tisch, eine Espressomaschine und die Produkte stehen, die er verkauft, wie seine Öle, seinen Senf und Schnaps. Im anderen Raum, der mit seinem Einrichtungsgemisch aus Putz, Holz, bunten Fliesen, Mosaik und Gewölbe stark an südliche Gefilde erinnert, steht die Ölpresse.

Die Ölpresse ist, bis auf die feststehende Maschine, auseinandergelegt. Bis Walther mit dem Ölpressen starten kann, muss er die Maschine mit den vielen Einzelteilen erst zusammenbauen. Dazu schraubt er zunächst die Pressschnecke, dann den Press. Seiher in die Maschine. Der Press-Seiher bildet das Herzstück der Ölpresse. In ihm werden die Feststoffe vom Öl getrennt, welches durch die Loch-Bohrungen abtropfen kann. Danach folgen Übergangsmutter, Heizmanschette, Presskopf und Stirneinsatz. Die Übergangsmutter dient als Verbindung mit dem Presskopf zur Einstellung des jeweiligen Press-Spaltes. Der Stirneinsatz wird mit dem Presskopf verschraubt. Die sternförmige Ausfräsung bewirkt das Zermahlen der Ölsaat. In den Stirneinsatz werden für die jeweilige zur Pressung nötigen Pressdüsen geschraubt.

Letztendlich habe sich Walther das Ölpressen mit »Learning by doing« selbst beigebracht. »Ich hab mich erst einmal viel übers Internet informiert, viel gelesen und ausgetauscht. Ich habe überwiegend nette Leute da getroffen, die mir viele Tipps gegeben haben. Durch das intensive Suchen bin ich auch auf einen Ingenieur in München gestoßen. Der hat mir die besten Informationen bereitgestellt und er hat Ölpressen selbst gebaut. Die waren zwar sehr gut, aber auch sehr teuer«.

Regionales Samengut

Walther habe dann ein Vorführmodell angeboten bekommen und zugeschlagen. Zusammen mit ihm habe er mit der gekauften Ölpresse das erste Mal gepresst. »Zuhause hab ich dann mit der Pressung von Rapsölsamen angefangen. Den ersten Samen hatte ich aus dem Großhandel, aber da bin ich sehr schnell davon abgekommen. Ich wollte regionales Samengut haben. Da hab ich jetzt einen Landwirt gefunden, der mir den Rapsölsamen verkauft. Die weiteren Male hab ich also mit dem regionalen Samen gepresst und das Ergebnis an Freunde verschenkt, einfach nur, um Feedback zu bekommen. Und es hat ihnen geschmeckt. So hab ich dann weiter gemacht«. Die ersten Flaschen habe er dann im Cap-Markt, auf dem Wochenmarkt in Klingenberg und in der Bäckerei Hillerich in Lützelbach verkauft. Mittlerweile kann man das Öl auch in anderen Läden kaufen, wie zum Beispiel im »Mauersegler« in Miltenberg oder auf dem Wochenmarkt in Obernburg.

Neue Kunden

Mittlerweile habe er überregionale Stammkundschaft aus vorwiegend aus Hessen, Darmstadt, Aschaffenburg und dem Raum Miltenberg. Und als es plötzlich in den Supermärkten kein Rapsöl mehr gab, bemerkte auch Walther. Zu ihm kamen plötzlich Kunden, die er vorher noch nicht gesehen hatte. Ein paar von den Kunden blieben auch hängen. Neben den Ölen hat er jetzt auch eine neue Liebe gefunden: Senf. Sein Favorit ist momentan ein Orangensenf, den er mit viele Liebe und Aufwand kreiert hat.

ANJA KEILBACH