Krippenweg in Bürgstadts neuer Kirche noch bis 9. Januar offen

Weihnachtsgeschichte erleben, Engel werden und Wünsche auf Sterne schreiben

Bürgstadt 30.12.2021 - 11:48 Uhr

Die große Weihnachtskrippe ist die vorletzte Station des Krippenwegs

Die sie­ben­jäh­ri­ge No­ra fin­det den Wunsch­baum am bes­ten, wäh­rend dem acht­jäh­ri­gen Tom die Sta­ti­on der Hir­ten am bes­ten ge­fällt. Die Krip­pe be­trach­te­te sich die acht­jäh­ri­ge Le­na am liebs­ten.

Diese Idee aus einer entfernten Gemeinde wurde aufgenommen, »denn coronabedingt musste die Kinderkrippenfeier ausfallen und wir suchten nach einer Alternative«, erinnert sich Katharina Weiß vom Kinderkirchenteam. Viele Eltern und Großeltern machten sich am Weihnachtswochenende 2020 mit den Kindern auf den Weg und die Resonanz war sehr positiv, erinnern sie die Mütter. »Wir haben dann den Weg um zwei Stationen erweitert und den Wunschbaum aufgestellt«, erzählt Alexandra Hörnig vom Team. Außerdem wurden die Texte überarbeitet, ergänzt Steffi Kirchgäßner.

In diesem Jahr bleibt der Weg bis zum 9. Januar 2022 stehen, damit Groß und Klein mehr Zeit haben, in die Weihnachtsgeschichte einzutauchen. Am Haupteingang der Kirche gibt es ein Begleitheftchen mit erklärenden Texten und zu jeder Station ein Gebet. An der ersten Station geht es um die Verkündigung und die Kinder können sich vor die aufgehängten Engelsflügel stellen und so interaktiv selbst zum »Engel« werden. An der Station der Volkszählung darf sich jeder in die Schriftrolle eintragen und als Erinnerung einen goldenen Bleistift mitnehmen.

Der Weg führt die Besucher und Betrachter durch die ganze Kirche. Vor dem Altar liegt das Jesuskind, es folgt die Station mit den Hirten und Schafen, und auf dem Weg zur Krippe wartet der Wunschbaum. Hier dürfen auf Sternen Wünsche aufgeschrieben werden, die nicht verpackt werden können. Ganz viele Menschen wünschen sich Gesundheit, eine Ende von Corona, aber auch mehr Offenheit oder »beieinander zu sein«.

Die vorletzte Station ist die große Krippendarstellung von Sankt Margareta, wo es vieles zu entdecken und zu bestaunen gibt. Per QR-Code kann man sich den Weihnachtsgruß anhören. Zum Schluss warten die Kronen der Heiligen drei Könige auf die Besucher, die ein Säckchen mit zwei Körnchen Weihrauch als Erinnerung mitnehmen dürfen. Zuhause über der Flamme kann der Weihrauch dann seinen würzig, harzigen Duft entfalten.

Die neue Bürgstadter Kirche ist tagsüber geöffnet. Die Besucher, die auch aus den Nachbargemeinden kommen können, gelangen über den Seiteneingang in die Kirche. asz

Annerget Schmitz