Tatort Schneesberg: Kripo nimmt sich Altfall aus Wörth am Main vor

Bäckerlehrling Klaus Berninger 1990 getötet

Der damals 16-jährige Klaus Berninger wurde am 20. Dezember 1990 in Wörth umgebracht. Nun setzen Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlingen fort. Tatort Schneesberg: Wer tötete 1990 in Wörth am Main Klaus Berninger

Zum Thema Polizei Unterfranken informiert am 22. April Polizei ermittelt wieder zum Tod von Klaus Berninger in Wörth Der Tod des damals 16-jährigen Bäckerlehrlings Klaus Berninger in Wörth vom 20. Dezember 1990 konnte bis heute noch nicht aufgeklärt werden, aber die Polizei gibt nicht auf. Polizei und Staatsanwaltschaft informieren am Freitag, 22. April, um 19 Uhr in der Turnhalle am Wiesenweg in Wörth über den Stand der Ermittlungen und bitten die Bevölkerung um weitere Hilfe. mehr...

Doch was war geschehen? Am Donnerstag, 20. Dezember 1990, sehen Zeugen, wie Klaus Berninger gegen 18 Uhr den Pub "Nachtfalter" in der Luxburgstraße verlässt. Wohin er anschließend mit wem geht oder fährt, ist bis heute unklar.

Am Sonntag, 23. Dezember 1990, finden Spaziergänger am Waldrand der Gemarkung "Schneesberg" eine Leiche: Es ist der Vermisste. Todesursache ist laut Polizei ein "Schlag mit einem scharfkantigen Werkzeug" gegen den Hals. Der Fundort ist auch der Tatort, bestätigen die Ermittlungen. All das ist im Redaktionsarchiv des Medienhaus Main-Echo nachzulesen.

Die Kriminalpolizei ermittelt, gründet eine 15 Mann starke Sonderkommission um Kripochef Dieter Faustmann. Die Ermittler suchen Zeugen, die im Bereich um den Tatort an jenem Donnerstagabend Fahrzeuge oder Personen gesehen haben. Für Hinweise schaltet die Polizei sogar einen Anrufbeantworter außerhalb der Polizeidienststelle, damit Anrufer anonym Nachrichten hinterlassen können.

Belohnung ausgesetzt

Die Eltern des Jungen, das Bayerische Kriminalamt und die Stadt Wörth setzen eine Belohnung für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Verbrechens sowie zur Täterergreifung führen. Täter und Tatmotiv sind bis heute unklar. Fest steht aber: Klaus Berninger hatte nichts mit Drogen zu tun, auch ein sexueller Hintergrund scheidet aus. Derartige Gerüchte machten in dem Städtchen rasch die Runde.

"Akte bleibt offen"

"Bis der Täter gefunden ist, bleibt die Akte offen". Diese Aussage machte der damalige Kripochef im Dezember 1991 gut ein Jahr nach dem Mord. Die Kriminalhauptkommissare Jörg Albert und Detlef Bub, Bayerns einzige hauptsächlich mit Altfällen befasste Ermittler, nehmen sich nun genau diesen Fall noch einmal vor. Ihnen zur Seite steht wie auch 1991 eine Sonderkommission (SOKO). Damals wie heute setzen die Ermittler auf Zeugen - auf Menschen, die die Geschehnisse verdrängt haben oder denen erst jetzt bewusst wird, dass sie an jenem Tag etwas beobachtet haben, das für die Ermittlungen relevant sein könnte.

Hoffen auf Zeugen

Am Freitag, 22. April, 19 Uhr, rufen die Beteiligten - neben den beiden Altfall-Ermittlern, Kripochef Markus Schlemmer sowie Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh - den Fall in der Turnhalle in der Straße "Am Wiesenweg" in Wörth noch einmal allen Interessierten ins Gedächtnis (siehe "Hintergrund"). Auch die weiteren Ermittler der SOKO "Berninger" werden an diesem Abend ansprechbar sein.Von der Veranstaltung erhoffen sich die Ermittler Hinweise, denen die Mitglieder einer Sonderkommission nachgehen werden. Mehr als 30 Jahre nach dem gewaltsamen Tod wollen die Ermittler den Fall ins kollektive Gedächtnis der Stadt zurückholen. Und zeigen: Dieser Mord verjährt nicht nur nicht, er ist auch nicht vergessen.

Katrin Filthaus, Torsten Maier

Hintergrund: Kripo lädt zu Infoveranstaltung ein "Wir wollen dem Fall Klaus Berninger ein Gesicht geben." So begründet Aschaffenburgs Kripochef Markus Schlemmer den enormen Aufwand, den seine Kollegen und er rund um den mittlerweile mehr als 31 Jahre zurückliegenden Mord an dem Bäckerlehrling in Wörth betreiben. Den Auftakt dazu bildet die Informationsveranstaltung am Freitag, 22. April, 19 Uhr in der Turnhalle "Am Wiesenweg" in Wörth. Die Ermittler schildern noch einmal die Erkenntnisse zum Fall und erläutern die geplanten Maßnahmen. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. (fka)