Kreuzung B469/B426 von Obern­burg in Rich­tung Ei­sen­bach soll zum Kreisel werden

Arbeiten beginnen im August

Obernburg Montag, 23.05.2022 - 11:51 Uhr

Die Kreu­zung B469/B426 von Obern­burg in Rich­tung Ei­sen­bach soll zum Kreis­ver­kehr um­ge­baut wer­den. In der Stadt­rats­sit­zung am Don­ners­tag hat Tho­mas Na­gel vom Staat­li­chen Bau­amt die Maß­nah­me vor­ge­s­tellt. Zu­sätz­lich sind Stra­ßen­sa­nie­run­gen ge­plant.