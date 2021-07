Kreuzimpfung im Kreis Miltenberg: Bürokratische Hürden für Impfzentrum fallen weg

Offen für alle

Miltenberg 08.07.2021 - 13:09 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Leere Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer für eine Schutzimpfung gegen Covid-19 (dpa zu "Betriebsärzte wollen impfen - aber es fehlt an Impfstoff") +++ dpa-Bildfunk +++



Martin Benzinger (60) ist über das Impfen gut informiert. Der Ingenieur aus Obernburg habe schon früh von der Studie gehört, auf die sich nun die ständige Impfkommission (Stiko) beruft, sagt er. Auf deren Grundlage empfiehlt sie jetzt die Kreuzimpfung. Benzinger hält den Ansatz für sinnvoll, um der in Indien zuerst entdeckten Delta-Variante des Coronavirus entgegen zu wirken. Doch sein Hausarzt habe nach der Erstimpfung mit Astra-Zeneca eine Zweit?impfung mit einem anderen Impfstoff abgelehnt und tue dies weiterhin. »Es ist für ihn offenbar ein zu großer Organisationsaufwand.«

Benzinger probierte es beim Impfzentrum in Miltenberg, doch das lehnte ihn für eine Zweitimpfung ab. Der Obernburger versteht die Antwort des Landratsamts so, dass es zwar gerne einspringen würde, aber vor zu hohen bürokratischen Hürden steht. Der 60-Jährige lastet diese Hürden Gesundheitsminster Jens Spahn (CDU) an: Der Staat schlage die Umstellung auf die Kreuzimpfung vor, schaffe aber nicht die Möglichkeit dazu. »Das führt die Stiko-Empfehlung ad absurdum.«

Bürokratische Hürden gesenkt

Doch seit Benzingers Erfahrung tut sich etwas. Das Landratsamt im Kreis Miltenberg teilte gestern auf unsere Nachfrage mit: »Seit dieser Woche sind die Voraussetzungen geschaffen, um solche Hürden sinnvoll abzubauen.« Pressesprecherin Susanne Seidel ergänzt: »Zuvor wäre dies aus unserer Sicht keinesfalls sinnvoll gewesen, da die Menge an Impfstoff nicht ausgereicht hätte.« Gerade im Juni habe es mehrere Wochen gegeben, in denen der Impfstoff nur den Bedarf an Zweitimpfdosen für Impflinge nach Erstimpfung im Impfzentrum gedeckt hatte.

Bayern setze zur Dokumentation der Impfungen seit Beginn der Kampagne auf die Software Bay-Imco, erklärt Seidel. Der bürokratische Aufwand dahinter sei am Mittwoch, 7. Juli, vom Freistaat gesenkt worden: Die Regierung habe mitgeteilt, wie ein Wechsel von der Arztpraxis ins Impfzentrum dokumentiert werden soll.

Das Landratsamt hatte zuvor auf andere Hausärzte verwiesen. Martin Benzinger hat deshalb die Praxis für die Zweitimpfung gewechselt. Ein Bekannter gab ihm den Tipp, es bei einem bestimmten anderen Hausarzt zu probieren. Auf Nachfrage unseres Medienhauses will dieser Arzt nicht als einzelne Praxis genannt werden: Mehrere Ärzte im Kreis ließen sich auf einen Wechsel ein. Es gebe da auch keine bürokratische Hürde, Patienten müssten nur ans Impfbuch denken und die Unterlagen bereithalten. Er rät: Einfach mal bei anderen Praxen anrufen und es probieren.

Der Hausarzt kann Kollegen, die lieber keine Kreuzimpfungen anwenden, übrigens verstehen. Er habe diese selbst kritisch gesehen: Wer einen Impfstoff gut vertrage, solle dabei bleiben, dachte er. Es habe zudem nur Studien dazu gegeben, wie die doppelte Impfung mit dem gleichen Stoff wirke. Jetzt zeige sich aber, dass die Kreuzimpfung wahrscheinlich besser gegen die Delta-Variante schütze. »Warum sollte ich Patienten nicht den besten Schutz bieten?«

Kevin Zahn