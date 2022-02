Kreisverkehr in Höchst wird konkret

Im Juni beginnt in Höchst der Umbau des zentralen Knotenpunkts Montmelianer Platz zu einem Kreisverkehr.

Erneuert: Nur noch wenige Monate und die Kreuzung am Montmelianer Platz in Höchst wird zur Baustelle. Die Umgestaltung des verkehrsreichen, von Ampelanlagen geregelten, Kreuzungsbereichs zu einem Kreisverkehrsplatz zählt zu den fünf Bauprojekten entlang von Kreisstraßen im Odenwaldkreis, die das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil (Heppenheim) in diesem Jahr umsetzen wird. Zusammen mit einer auf 800 Metern angelegten Sanierung der Aschaffenburger Straße bildet das Vorhaben den Abschluss von rückführenden Umbaumaßnahmen einer ehemaligen Bundesstraße. Nach Angaben von Hessen Mobil beginnen die Arbeiten in der Höchster Ortsmitte im Juni, was zu zeitweiligen Vollsperrungen führen wird. Fertiggestellt sein soll der Kreisverkehr im April 2023. Nicht weit davon entfernt steht die Sanierung der Böschung entlang der L 3106 an, die Höchst mit Rimhorn verbindet. Unter Vollsperrung wird von August bis November daran gearbeitet.

In Michelstadt laufen bereits die Arbeiten zur Erneuerung der Ampelanlagen am Potsdamer Platz. Während des Austauschs in LED-Technik wird der Verkehr an der Schnittstelle der Bundesstraßen 45 und 47 durch provisorische Lichtzeichenanlagen geregelt. Zwei Brückenbauwerke stehen ebenfalls auf dem Programm: In die Jahre gekommen sind die Zeller Bücke über die Mümling und die Brücke über den Mossaubach bei Unter-Mossau. Insgesamt investiert Hessen Mobil in zehn Bauprojekte in einem Gesamtvolumen von 5,9 Millionen Euro. Davon entfallen auf zwei Bundesstraßen 1,1 Millionen, drei Landstraßen 2,1 Millionen und fünf Kreisstraßen 2,7 Millionen Euro.

Gefragt: Die Interessengemeinschaft Odenwald startet unter dem Motto »Odenwald jetzt mitgestalten« einen Prozess zur Bürgerbeteiligung, der in eine von der Europäischen Union (Leader-Programm) geförderte Entwicklungsstrategie einmünden soll. Das Fördergebiet erstreckt sich über den gesamten Odenwaldkreis sowie auf die meisten Kommunen des Landkreises Bergstraße, die im Odenwald liegen. Die Förderperiode umfasst die Jahre 2023 bis 2027. Gesucht werden Vorschläge, die auf der digitalen Ideenwand unter https://www.odenwald.jetzt (auf Instagram: #odenwaldjetzt) eingereicht werden können. Der Aufruf bezieht auch die Beteiligung an der #ideenfahrt mit ein, die vom 4. bis 6. April stattfindet. Die IGO wird mit einem Ideenmobil fünf Stationen im Odenwald ansteuern, an denen vorgeschlagene und noch gesuchte Ideen diskutiert werden sollen.

Der Beteiligungsprozess steht unter der Fragestellung »Was braucht der Odenwald, um sich zu einer lebenswerten und zukunftsfähigen Region für alle zu entwickeln; wie können wir nachhaltig leben und klimagerecht wirtschaften?« Pro Jahr stehen der Region voraussichtlich rund 1,1 Millionen Euro zur Verfügung, was etwa einer Verdoppelung gegenüber der vorausgegangenen Förderzeiträumen entspreche. Vom Beteiligungsprozess versprechen die Akteure sich eine neue Dynamik in der Region, heißt es in der Mitteilung der IGO. Mehr Infos dazu stehen im Internet unter https://www.region-odenwald.de.

Gebremst: Auch im Odenwaldkreis ist ein leichter Rückgang an Neuinfizierten festzustellen. Am Dienstag meldete das Kreisgesundheitsamt 1816 (vor einer Woche: 2007) positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 1437,7 (1650,6). Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 15 828 (14 437) Menschen positiv getestet. Als genesen gelten 13 802 (12 223). 210 (207) Menschen sind in Zusammenhang mit Covid 19 gestorben. Zurückgegangen ist auch die Zahl der stationär behandlungsbedürftigen Personen. Auf der Corona-Station im Erbacher Gesundheitszentrum werden aktuell 22 (31) Patienten behandelt, davon vier (vier) auf der Intensivstation. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich neun (acht) weitere Personen.

Die Kreisverwaltung macht darauf aufmerksam, dass im Erbacher Impfzentrum des DRK-Kreisverbands von Beginn der Woche an auch das neue Vakzin der Firma Novavax zur Verfügung steht. Weiterhin besteht, neben Erst- und Zweitimpfungen, die Möglichkeit für die unter 18-Jährigen, eine Auffrischungsimpfung vornehmen zu lassen. Ältere und kranke Menschen können sich eine vierte Impfung verabreichen lassen. Termine im Impfzentrum können über das Internet unter https://www.impfzentrum-odw.de vereinbart werden.

