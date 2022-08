Kreisverkehr auf dem Montmelianer Platz

Blick in den Odenwald: Knapp 12,4 Millionen Euro aus dem Hessen-Fonds - Gewerkschaften befürchten weiteren Stellenabbau bei Bosch-Rexroth

Kreisverkehr statt Ampelkreuzung: Das Geld für die Umgestaltung des Montmelianer Platzes in Höchst ist angekommen. Foto: Manfred Giebenhain

Erneuert: Höchst wird als erste Kommune des Odenwaldkreises seinen Hauptverkehrsknotenpunkt von einer ampelgesteuerten Kreuzung in einen Kreisverkehr umbauen. Die Pläne reichen in die Jahre zurück, als Höchst mit der Inbetriebnahme der Ortsumgehung B 45 im Jahr 2009 Maßnahmen zur innerörtlichen Verkehrsberuhigung vorangetrieben hat. Für die Umgestaltung des Montmelianer Platzes stehen einer Meldung aus dem Landratsamt zufolge rund 1,2 Millionen Euro aus dem hessischen Dorfentwicklungsprogramm bereit. Bei der Übergabe des Fördermittelbescheids an Bürgermeister Horst Bitsch unterstrich Landrat Frank Matiaske, dass mit der Umgestaltung des Verkehrsknotenpunkts mehr einhergehen wird: "Dank der Neugestaltung bekommt die Ortsmitte ein ganz neues Gesicht und gewinnt an Attraktivität."

Nach Angaben von Bitsch wird der Platz begleitend barrierefrei umgebaut und mit neuen Sitz- und Spielgelegenheiten sowie mit einem neuen Brunnen ausgestattet. Gedacht sei ferner an mehr Begrünung und eine Anlage, dank derer Regenwasser viel besser versickern könne als bisher. Hinzu komme eine verbesserte Beleuchtungstechnik, um die Aufenthaltsqualität in den Abendstunden zu steigern. Die Gesamtkosten für die Neugestaltung des Platzes liegen der Meldung nach bei rund 1,7 Millionen Euro, von denen die Gemeinde etwas mehr als eine halbe Million aus Eigenmitteln aufbringen wird. Die Bauarbeiten müssen bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Investiert: Um ein Vielfaches an Zuwendungen, allerdings nur um geliehenes Geld, handelt es sich beim Hessen-Fonds. Die Michelstädter CDU-Landtagsabgeordnete Sandra Funken hat mitgeteilt, dass in diesem Jahr 12,375 Millionen Euro aus dem Programm der Hessischen Landesregierung in den Odenwaldkreis fließen. Verwendet werden dürfen die günstigen Darlehen ausschließlich für Investitionen in die Infrastruktur und die Daseinsvorsorge, unter anderem in den Straßenbau, den Bau von Kindergärten oder die Sanierung von Schulgebäuden.

Mit 4,5 Millionen rangiert der Neubau einer Kindertagesstätte mit zwei Krippengruppen und drei Kindergartengruppen in Reichelsheim an erster Stelle. Mit 2,3 Millionen unterstützt das Land den Bau einer Kindertagesstätte in Michelstadt, in der auch ein Familienzentrum und das städtische Archiv untergebracht werden sollen. Jeweils eine Million fließen in die Sanierung und den Neubau der Sport- und Gymnastikhalle der Georg-Ackermann-Schule in Breuberg sowie in die Sanierung des C-Baus am Michelstädter Gymnasium. Mit jeweils rund einer halben Million werden ein Kleinkinderplanschbecken im Michelstädter Waldschwimmbad sowie eine Mensa an der Schule am Treppenweg in Erbach und die Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereichs an der Theodor-Litt-Schule von Michelstadt gefördert.

Befürchtet: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Odenwaldkreis hat den angekündigten Arbeitsplatzabbau im Bosch-Rexroth-Werk in Erbach kritisiert. Der Meldung nach sollen in den kommenden drei Jahren 120 Arbeitsplätze in der Fertigung nach Lohr verlagert werden. "Das wäre nach der Schließung des Rowenta-Werks in Erbach erneut ein schwerer Schlag für die Kreisstadt und für die gesamte Region", werden der DGB-Kreisvorsitzende Harald Staier (Höchst) und der südhessische DGB-Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt) zitiert.

Nach Angaben von Lothar Schiedlowski (Michelstadt) gefährde "die drohende Verlagerung der Fertigung nach Lohr (?) letztlich den gesamten Standort in Erbach mit allen Arbeitsplätzen." Schiedlowski ist Vorsitzender der IG Metall-Vertrauenskörper bei Bosch-Rexroth in Erbach und Vertreter der IG Metall im DGB-Kreisvorstand. Befürchtet wird eine voranschreitende Deindustrialisierung des zentralen Odenwalds und mit ihm eine Schwächung der Region. "An Bosch-Rexroth hängen auch die Zulieferer, von den Industrielöhnen der Beschäftigten leben auch der Bäcker, der Metzger, die Supermärkte und die Handwerker im Odenwaldkreis", so Schiedlowski.

