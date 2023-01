Kreisverband der Freien Wähler startet mit Neujahrsempfang ins Landtagswahljahr

Kreisbrandrat Martin Spilger spricht in Miltenberg über Bedeutung der Feuerwehren

Miltenberg 23.01.2023 - 16:22 Uhr 2 Min.

Festredner beim FW-Kreisverband: Kreisbrandrat Martin Spilger.

Nicht nur die Mitglieder der FW-Ortsverbände und die Mandatsträger waren nach Miltenberg gekommen, sondern auch Gäste aus den gesellschaftlich relevanten Gruppen, Verbänden und Einrichtungen. FW-Kreisvorsitzender Andreas Fath-Halbig (Wörth) freute sich, nach zwei Jahren Pandemie wieder einen Empfang ausrichten zu können. Er unterstrich das ehrenamtliche Engagement als »Kitt der Gesellschaft«, hob die Symbolik des Veranstaltungsortes hervor, die Bedeutung des Ehrenamts und des Miteinanders. Vorsitzender Mirko Schmidt hatte die Gelegenheit genutzt, über die Aktivitäten des Spielvereins zu berichten und die Entstehungsgeschichte des neuen Vereinsgebäudes zu schildern, das mit viel Eigenleistung erstellt worden war

Als herausragende Punkte im Wahlprogramm hatten Katharina Hotz (Mömlingen), FW-Bezirkstagskandidatin sowie der FW-Bezirkstagskandidat und Mönchberger Bürgermeister Thomas Zöller die medizinische Versorgung im Landkreis und die fortschreitende Erderwärmung im Fokus, wobei sich Katharina Hotz auf die sozialen Themen und die Fördermöglichkeiten des Bezirks konzentrierte und Thomas Zöller auf die regenerativen Energien. Moderiert wurden die Statements von FW-Kreisgeschäftsführerin Jessica Klug (Obernburg).

Martin Spilger, im Juni vergangenen Jahres nach dem Tod von Meinrad Lebold zum Kreisbrandrat gewählt, betonte die Bedeutung der Wehrleuteausbildung im Katastrophenschutz. Er warb für den Feuerwehrdienst im Ehrenamt. Bevölkerungsschutz sei auch immer auch ein Feuerwehrthema. Sabotage und terroristische Aktionen seien davon nicht ausgenommen. »Das Risiko eines Blackouts ist durchaus da«, meinte er. Hier sei eine gute Vorbereitung unabdingbar. Auch die Klimakrise habe ihre Auswirkungen und stelle die Wehren vor große Herausforderungen. Wie beispielsweise Waldbrände, die den Floriansjüngern viel abverlangten. Spilger lobte die Zusammenarbeit der Wehren in den Regionen des Landkreises. So gebe es für der nördlichen Landkreis ein Löschfahrzeug mit Standort in Wörth.

Übungen seien notwendig für einen guten und optimal koordinierten Einsatz. Der technische Fortschritt erschwere manchmal die Arbeit der Wehr, weil veraltetes Gerät nicht mehr verwendet werden könne, wobei der Einsatz von Drohnen bei der Personensuche oder beim Aufspüren eines Brandherds sehr hilfreich sei. Weiterhin erwähnte Spilger, dass der bayernweit herausragende große Ölwehrstandort im Kreis Miltenberg in Kooperation mit anderen Wehren, gerade im Ahrtal, von großem Vorteil sei.

Für Aufgaben der Zukunft nannte Spilger die Ertüchtigung der Kreiseinsatzzentrale, um auch in prekärer Lage eingreifen zu können. »Diese Situationen müssen hoffentlich nur geübt werden und nie eintreten«, so der Kreisbrandrat. Die Alarmierungsplanung müsse sich seiner Aussage nach an der Situation der Gemeinden orientieren. Verschiedene Einsatzmittel an verschiedenen Standorten seien von Vorteil.

Für Hilfeleistung stehe ein Kontingentsplan nach personellen Bedingungen in den Kommunen im Vordergrund. Diese Themen seien in München gemeldet, und ein entsprechender Pool sei eingerichtet. »Darauf können wir zählen, wenn bei uns die Katastrophe eintritt.« Abschließend betonte Spilger, dass er sich als Kreisbrandrat im Landkreis gut aufgehoben fühlt. Zuversichtlich zeigte sich auch Landrat Jens Marco Scherf: In seinem Grußwort lobte er die gute Zusammenarbeit in der so genannten »Regenbogenfraktion« im Kreistag und dankte Thomas Zöller ausdrücklich für die klare Aussage zur Sanierung der Berufsschule Miltenberg.» Egal, was kommt, wir werden es bewältigen«, war er überzeugt. Seitens des FW-Kreisverbands überreichten Vorsitzender Andreas Fath-Halbig und Fraktionschef Thomas Zöller eine Spende an die Feuerwehrjugend.