Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen wählt neuen Vorstand

Hauptversammlung: Mitgliederanzahl in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt

Der neue Vorstand von links Werner Billmaier, Petra Münzel, Albert Taudte, Joachim Schneider, Marion Becker, Andreas Weis, Annette Weis, Gertrud Schwarz-Schöhl

Das einzige Grußwort hielt Landrat Jens Marco Scherf. In seiner kurzen Rede ging er auf die Erfolge der Partei bei den letzten Wahlen ein, wobei die "gute Struktur" und die "fantastische Arbeit" auf Ortsebene einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet haben. Er bedauerte, dass diese Erfolge wegen Corona nicht in einem passenden Rahmen gefeiert werden konnten. Er sprach das kürzlich stattfindende Gespräch zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Minister Robert Habeck an, von dem er neue Impulse für Umwelt- und Klimaschutz in Bayern erwarte. Hier sollte sich transparent auf die Ziele und dann über den Weg verständigt werden, wie diese erreicht werden können, um die Erde als unsere Lebensgrundlage besser zu erhalten. Auch Annalena Baerbock habe bei ihren ersten Auslandsreisen einen richtig guten Job gemacht.

Mitglieder gewonnen

Durch Corona länger im Amt bleiben musste der komplette Vorstand, der 2017 eigentlich nur für zwei Jahre gewählt worden war. Um die Veranstaltung nicht in die Länge zu ziehen, legte Sprecherin Marion Becker in Kurzform den Rechenschaftsbericht ab. Sie ging dabei vorwiegend auf die Erfolge bei den Wahlen der letzten vier Jahre ein. Die Erfolge hätten sich auch bei den Mitgliederzahlen niedergeschlagen: Sie haben sich in den letzten fünf Jahren nahezu verdoppelt. Näher auf die Mitgliederstruktur ging die Kassiererin Nina Schüßler ein. Sie nannte die konkrete der Zahl der Neumitglieder in jedem der letzten Jahre. Die jüngsten Mitglieder seien 20 Jahre alt, das älteste 82 Jahre. Detailliert erläuterte Schüßler, die aus persönlichen Gründen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Wahl antrat, die finanzielle Situation der Partei im Jahr 2020 und regte an, Konten für einzelne Wahlkämpfe anzulegen. Diesem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt. Dass ihre Kassenführung absolut in Ordnung ist, bestätigte der Kassenprüfer Rolf Hesch. Dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Satzungsänderung: Einladung per E-Mail

Einstimmig wurde außerdem eine Satzungsänderung beschlossen. Bisher war vorgegeben, dass der Kreisvorstand die Hauptversammlung mindestens zwei Wochen vorher durch schriftliche Ladung einladen müsse. Dadurch waren das Versenden der Einladungen mit einem enormen Zeitaufwand und nicht unerheblichen Kosten verbunden. Gerade in Zeiten der Pandemie, in der sich die Bedingungen für Versammlungen auch kurzfristig ändern können, sei eine entsprechende Anpassung der Einladungsfrist und -form dringend geboten.

Dieser Passus wurde dahingehend geändert, dass jetzt mindestens sieben Tage vorher eingeladen werde und dabei eine E-Mail ausreichend sei. Mitglieder ohne eine solche Adresse werden weiterhin angeschrieben.

Der neue Vorstand

Unter Leitung des Wahlvorstandes Frank Küster wurde folgender neuer Vorstand gewählt, ohne dass es einen Gegenkandidaten gab:

Sprecherin ist wie bisher Marion Becker, Sprecher Joachim Schneider. Neuer Kassierer ist Andreas Weis, weiterhin Pressesprecherin Petra Münzel. Jeweils neu im Vorstand sind als Schriftführer Albert Taudte, als Medienbeauftragter Werner Billmaier und als Beisitzerinnen Annette Weis und Gertrud Schwarz-Schöhl. Die Kasse wird geprüft von Hannelore Kreuzer, Rolf Hesch und Zekeriya Circi.

Hans-Jürgen Freichel