Kreistag: Glasfaser für alle Schulen

Kreistag in Kürze

Reagiert: Die Haushaltssatzungen der Jahre 2015 und 2016 müssen noch einmal überarbeitet werden. Dies hat der Kreistag am Montag bei 20 Gegenstimmen, die fraktionsübergreifend abgegeben wurden, beschlossen. Anlass dafür ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wu?rzburg, das die Umlagenbescheide fu?r den Markt Weilbach aufgehoben hat. Bereits im Kreisausschuss hat eine Mehrheit von neun gegen vier Stimmen diese Handlungsoption einer Alternative vorgezogen, die einmalige Zahlungen in der streitgegenständlichen Höhe von 171000 und 86698 Euro an Weilbach vorgesehen hatte. Das Gericht hatte der Klage Weilbachs entsprochen und die Kreisumlagenbescheide der Kommune aufgehoben; "ausschließlich wegen mangelnder Berücksichtigung der finanziellen Lage der kreisangehörigen Gemeinden", wie es in der Sitzungsvorlage dazu heißt. Da das Urteil keine Aussage zur inhaltlichen Berechnung enthalte, geht Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) von einem Formfehler aus. Für den Kreisausschuss und ihn sei es jetzt "eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber allen Gemeinden im Landkreis, nach der erfolgreichen Klage des Markts Weilbach" die Haushalte der beiden Jahre neu zu beschließen.

Akzeptiert: Die Regierung von Unterfranken hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das laufende Jahr genehmigt. Dieser sieht Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen von 2,27 Millionen Euro vor. In der mittelfristigen Finanzplanung belaufen sich die Investitionsausgaben im Jahr 2021 auf rund 15,14 Millionen; in den Jahren 2022 bis 2024 auf zusammen 55,77 Millionen Euro. Im Wesentlichen fließt das Geld in die Digitalisierung der Landkreisschulen, in Sporthallen an drei Schulen, in die Generalsanierung der Berufsschule Miltenberg-Obernburg und in den Straßenbau. Nach Jahren konsequenten Schuldenabbaus werden vom nächsten Jahr an Nettoneuverschuldungen unvermeidbar sein, heißt es in dem Bericht.

Berichtet: Ein positives Fazit zum abgeschlossenen Geschäftsjahr gezogen hat Vorstandsvorsitzender Thomas Feußner von der Sparkasse Miltenberg-Obernburg. Im Coronajahr 2020 ist die Bilanzsumme auf 2,174 Milliarden Euro gestiegen, was einer Veränderung zum Vorjahr von 5,5 Prozent entspricht. Der Gewinn dagegen ist um 20,7 Prozent auf 1,85 Millionen eingebrochen. Berichtet haben auch Marc Gasper und Thorsten Stürmer von der Zentec GmbH mit Sitz in Großwallstadt. Im Mittelpunkt ihres Vortrags standen die Kompetenznetzwerke am Bayerischen Untermain und die Kompetenznetze 2025. Einstimmig beschlossen haben die Kreisräte die neuen Kinder-, jugend- und familienpolitischen Leitlinien für die Wahlperiode 2020 bis 2026.