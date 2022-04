Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreisstraßen wegen Fahrbahnsanierungen gesperrt

Verkehr: Umleitungen in Röllfeld, Röllbach sowie zwischen Amorbach und Neudorf - Arbeiten über mehrere Wochen

Miltenberg 11.04.2022 - 16:42 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wegen Fahrbahnsanierungen sind seit Montag mehrere Kreisstraßen gesperrt. Betroffen ist unter anderem die Ortsdurchfahrt in Röllfeld.

Auf der Kreisstraße MIL1 in Röllfeld wird in den kommenden vier Wochen der Oberbau von der Abzweigung der Staatsstraße 2309 bis zur Einmündung der Frühlingstraße auf einer Länge von etwa 300 Metern erneuert. Parallel dazu errichtet die Stadt Klingenberg auf 50 Metern einen Gehweg und erneuert 200 Meter schadhafte Entwässerungsrinnen.

Im weiteren Verlauf wird in den kommenden drei Wochen die Durchgangsstraße in Röllbach von der Zeiselsmühle bis zur Einmündung der Gemeindestraße ?Am Bangert? auf einer Länge von rund 500 Metern saniert. Im Rahmen der Baumaßnahme wird auch dort die schadhafte Entwässerungsrinne bergseitig erneuert.

Zeitgleich wird auf der Kreisstraße MIL 10 zwischen Amorbach und Neudorf der Straßenoberbau erneuert. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte Juli abgeschlossen sein und stellen vorerst den Schlusspunkt für die Erneuerung der Kreisstraße MIL10 zwischen Amorbach und Geisenhof dar. In den zurückliegenden Jahren wurden schon die weiteren Abschnitte sukzessive erneuert, so zwischen Neudorf und Reichartshausen (2021), Reichartshausen und Geisenhof (2020) und im ersten Bauabschnitt zwischen Amorbach und Neudorf (2019).

Die Arbeiten sind notwendig, da der Fahrbahnbelag zum einen rissig und offenporig ist und zum anderen Spurrinnen sowie Abplatzungen die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Diese Defizite werden, neben der Verbesserung der Entwässerungssituation, alle behoben.

An allen Baustellen wird der Verkehr örtlich umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die innerörtliche Umleitung in Röllfeld führt über Spessartstraße, Oberlandstraße, Langgasse, Mühlstraße und Röllbacher Straße. Röllbach ist ausschließlich über Klingenberg und Schmachtenberg erreichbar.

rah