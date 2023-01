Kreisnarrenpräsident spricht im Interview über den Wandel der Fastnacht

Othmar Morczinczyk: »Gewöhnt, ohne Fasching auszukommen«

Kreisnarrenpräsident Othmar Morczinczyk Fotograf: Björn Friedrich

Morczinczyk ist nicht nur Vorsitzender des NCV, sondern auch Kreisnarrenpräsident (siehe zur Person). Reporterin Julie Hofmann wollte von ihm wissen, ob der Fasching einen Wandel erlebt und wie die aktuelle Kampagne läuft.

Hat der Fasching - vielleicht auch durch Corona - einen Wandel erlebt?

Ja. Früher arbeiteten die Firmen am Rosenmontag halbtags, am Faschingsdienstag war frei. Die Leute nehmen sich heute nicht mehr groß an Fasching frei. Und wenn doch, fahren manche in der Zeit lieber in den Winterurlaub. Corona hat das Ganze noch befeuert. Die Leute haben sich daran gewöhnt, ohne Fasching auszukommen. Wir wollen deshalb viel mehr Werbung betreiben und haben jetzt offizielle Social Media-Beauftragte. Anders geht's gar nicht mehr.

Früher war es also besser?

In meinen jungen Jahren hatten wir von Faschingsdonnerstag bis -dienstag jeden Abend Tanzveranstaltungen und Kappenabende in Niedernberg. Jetzt haben wir dort nicht mehr viele Musikveranstaltungen. Der Zuspruch fehlt. Es hat sich zum Negativen gewandelt. Nichtsdestotrotz merken wir, dass die Leute wieder ausgehen wollen, auch die Jugend. Zwei Jahre Pandemie waren für sie grausam. Ich finde es ganz toll, dass unsere Vereine kreativ und innovativ neue Veranstaltungskonzepte ausprobieren und dem Wandel der Zeit entgegenwirken.

Was wären solche »neuen Veranstaltungskonzepte«?

Am Rosenmontag wird zum Beispiel das Prinzenpaarwecken, das mittlerweile über 50 Jahre in Niedernberg besteht, mit einer Outdoor-Veranstaltung im Rathaushof aufgewertet. Erstmals begrüßt der Bürgermeister das Prinzenpaar und der Radfahrerverein Niedernberg bietet ein tolles Event mit Livemusik, DJ und vielem mehr. Der Straßenfasching wird dadurch auch wieder belebt.

Wie haben der NCV und die Vereine, die Sie vertreten, die Corona-Zeit erlebt?

Es war eine harte Zeit, ohne Zweifel. Vereine waren kurz vor der Auflösung. Mit geballter Kraft haben wir dem entgegengewirkt. Aber die meisten Vereine haben es geschafft, die Jugend bei der Stange zu halten. Das rechne ich ihnen hoch an. In Niedernberg war die Mitgliederzahl stabil. Wichtig ist immer, dass die Kommune mit dazu hilft. Wir mussten aber trotzdem den Gürtel enger schnallen in zwei Jahren ohne Einnahmen. Nur die Mitgliedsbeiträge sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Dieses Jahr ist der Kreisfaschingszug in Mömlingen. Was die sich für eine Arbeit machen und dass sie so motiviert sind, ist toll zu sehen. Das lässt die vergangenen zwei Jahre vergessen.

Was konnten Sie während der Pandemie überhaupt als Verein machen?

Wir haben alles ausgereizt, was vom Gesetz her machbar war. Wir haben Versammlungen live über ein Online-Programm gestreamt. Die Mitglieder konnten sich zu Wort melden. Das war etwas ganz Neues für uns, hat aber ganz gut funktioniert. Unser Sitzungspräsident hat am Termin einer Sitzung auch eine lustige Online-Ansprache gehalten. Das ist gut angekommen. 2022 hatten wir dann ein Sommerfest, quasi als Kick-off-Veranstaltung. Da waren so viele Leute da, wie noch nie: 150 Mitglieder. Da hat man gemerkt: Es geht wieder aufwärts.

Heißt es dieses Jahr also »Business as usual« oder gibt es noch Anlaufschwierigkeiten?

Die gibt es ganz klar. Es ist nicht so, dass es wieder von null auf 100 geht. Das hat einige Zeit gebraucht. Die Frage war auch: Gibt es überhaupt eine normale Kampagne? In den vergangenen zwei Jahren hatten wir immer wieder Hoffnung - und dann ist nicht viel dabei herausgekommen. Wir mussten deutlich machen, dass wir zu 100 Prozent mit der Faschingszeit planen. Alle Vereine hatten eine angezogene Handbremse. In einer Zeit, die geprägt ist von Krisen, von Zukunftsängsten, Kostensteigerungen und von Unsicherheit, ist unsere Brauchtumsarbeit umso wichtiger geworden.

Wieso ist die Brauchtumsarbeit wichtiger geworden?

Ohne Karnevalisten, die sich ehrenamtlich engagieren, gäbe es keine funktionierende Gesellschaft. Gerade in Krisenzeiten muss das besonders betont werden.

Wie ist die Stimmung in den Vereinen mittlerweile?

Wir sind voll in der Planung. Alle Vereine sind sehr, sehr positiv gestimmt, was die Kampagne 2022/23 betrifft. Die Leute sind durch die Bank motiviert. Jeder hat Veranstaltungen geplant - ob Kappenabende oder Sitzungen. Jeder ist heiß darauf, das Ganze wieder frei und heiter zu erleben. Die Vorverkaufszahlen sind stabil. Man merkt zwar: Der ein oder andere hat noch Bedenken. Aber die Leute wollen schon Fasching feiern. Fastnacht ist nicht nur Lebensfreude und Kulturgut, sondern vielmehr eine Konstante in einer Welt, die sich scheinbar immer schneller dreht. Ich appelliere daran, uns Vereine zu unterstützen. Übrigens: Wir Narren sind eigentlich sehr ernst. Alle meinen, das hat nur mit Alkohol und guter Laune zu tun. Das ist aber nicht so, es ist jede Menge Arbeit.

Sie sprechen den Alkohol an. Viele Menschen stören sich an betrunkenen Personen beim Fasching. Was sagen Sie dazu?

Es ist unsere Aufgabe, den Leuten Freude zu bereiten. Das muss nicht mit Alkohol verbunden sein, das kann auch ohne ganz toll sein. Man muss sagen: Ob das in Mömlingen, Kleinwallstadt oder Niedernberg ist - wir stoßen an Grenzen. Wir haben es selbst auf unserem Zug in Niedernberg gemerkt. Vor ein paar Jahren gab es da viele Polizeieinsätze. Es gibt immer wieder Probleme mit Vandalismus, mit alkoholisierten Jugendlichen. Das kann man nicht vermeiden. Es ist nicht unsere Philosophie und es macht uns nachdenklich. Deswegen machen wir in Niedernberg zum Beispiel keine After-Zug-Party mehr.

Warum ist es wichtig, dass sich Vereine aus dem nördlichen Landkreis im Kreisnarrenring organisieren?

Es ist wichtig, damit Vereine untereinander Sitzungsprogramme austauschen können. Damit nicht jeder seinen eigenen Fasching feiert, sondern damit man mehr zusammenrückt. Es geht auch darum, Büttenredner zu vermitteln. Davon gibt es nicht mehr so viele. Sie sind aber das Salz in der Suppe. Gerade in der Corona-Zeit haben wir uns massiv ausgetauscht: Wer macht was, welche Bestimmungen gelten? Auch die Faschingswagen müssen von Sachverständigen abgenommen werden. Da sprechen wir uns ab.

Welche Aufgaben haben Sie als Kreisnarrenpräsident?

Ich fungiere als Moderator. Ich setze viel auf Diskussionen, ziehe keinen Monolog durch. Ich höre mir die Problemchen auf der Versammlung an und bin das Bindeglied zur Presse. Am Tag des Kreisumzugs haben wir einen Empfang, da spreche ich für die Vereine. Dazu sind der Landrat eingeladen, die Vereine vom Kreisnarrenring sowie Vertreter der Politik. Auch Ehrungen werden da durchgeführt. Der Empfang findet immer beim Veranstalter des Kreisumzugs statt. Dieses Jahr ist er also in Mömlingen.

Warum wollten Sie Kreisnarrenpräsident werden?

Ich wollte das eigentlich gar nicht (lacht). Ich habe vor zwei Jahren den NCV als erster Vorstand übernommen. Vorher war ich 20 Jahre lang zweiter Vorstand. Eigentlich wollte ich, dass jüngere Mitglieder das Ruder übernehmen. Die haben sich aber noch ein bisschen dagegen gewehrt. Wir sind jetzt aber so weit, dass Jüngere den Verein zeitnah weiterführen. Vor vier Jahren hatten wir dann die Feier zu 55 Jahren Kreisnarrenring. Da habe ich das Programm organisiert und das anscheinend gut gemacht (lacht). Daraufhin sprachen mir die Delegierten der Kreisnarrenring-Vereine das Vertrauen aus und wählten mich zum Präsidenten.

Niedernberg und der Fasching - das ist eine besondere Verbindung, oder?

Wir sind – ohne zu übertreiben – die Hochburg im Kreis. Das hängt viel mit unserem mittlerweile verstorbenen Ehrenpräsidenten Robert Klement zusammen, der auch von 1984 bis 1994 Kreisnarrenpräsident war. Er hat die Crème de la Crème des ganzen Landkreises hierher geholt. Deswegen ist bei uns das Niveau ganz besonders hoch. Wir sind verpflichtet, immer das Beste zu bringen. Jede unserer Sitzungen hat um die 800 Zuschauer, die gilt es zu begeistern.

Was steht in Zukunft an?

Corona hatte das Gute, einmal mit dem südlichen Landkreis ins Gespräch zu kommen. Wir sind aufgeschlossen, wollen uns mit anderen Karnevalisten rege austauschen. Telefonisch stehen wir schon häufiger in Kontakt, zum Beispiel mit Schneeberg. Das wollen wir ausbauen. Gerade in der jetzigen Zeit sind positives Denken und Handeln enorm wichtig. Und es gibt trotz aller Einsparungspotenziale zwei Punkte, an denen nicht gespart werden sollte: am Humor und an der Freude.

Julie Hofmann

Zur Person: Othmar Morczinczyk Othmar Morczinczyk ist "Vollblut-Fastnachter", wie er selbst sagt. Der 53-jährige Niedernberger engagiert er sich seit 1979 beim Niedernberger Carnevalverein (NCV). Im Alter von zehn Jahren trat er zum ersten Mal als Büttenredner auf. Mittlerweile ist er Vorsitzender des NCV mit circa 330 Mitgliedern. Seit zwei Jahren ist Morczinczyk auch Kreisnarrenpräsident. Als solcher ist er "Sprachrohr" vom Kreisnarrenring im Altlandkreis Obernburg. Er vertritt einen Verbund von Karnevalsvereinen aus der Region: Niedernberg, Kleinwallstadt, Hausen, Klingenberg-Röllfeld, Elsenfeld, Leidersbach-Roßbach sowie Mömlingen. Morczinczyk schätzt die Gesamtzahl der Narren im Verbund auf rund 1500. Dreimal im Jahr trifft sich der Kreisnarrenring, dazu werden die Vorstände und Präsidenten der Faschingsvereine eingeladen. Alle zwei Jahre wählen je zwei Delegierte der Vereine den Kreisnarrenpräsidenten auf zwei Jahre. Morczinczyk arbeitet im Außendienst der Großwallstädter Baywa. (juh)