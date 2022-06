Kreisfeuerwehrtag findet in Preunschen statt

Veranstaltung wurde ins 125-jährige Jubiläum der örtlichen Feuerwehr integriert

Kirchzell 22.06.2022 - 11:51 Uhr 2 Min.

Dekan Michael Prokschi segnete beim Kreisfeuerwehrtag im Kirchzeller Ortsteil Preunschen mehrere Einsatzfahrzeuge des überörtlichen Brand- und Katastrophenschutzes.

Landrat Jens Marco Scherf gratulierte in seiner Begrüßung im Festzelt zum Jubiläum, heißt es. Die Feuerwehr Preunschen sei ein wichtiger Baustein für die Sicherheitsarchitektur des Landkreises. »Wir brauchen jeden Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden«, wird Scherf zitiert.

Das Starkschneeereignis im April habe gezeigt, wie wichtig Wehren sind, auch und vor allem in kleinen Ortschaften. Das Bayernwerk werde in den nächsten Jahren die Freileitungen durch Erd-Verkabelungen ersetzen, so Scherf. Es brauche Männer und Frauen in Uniform, die Verantwortung für die Sicherheit übernehmen. »Nicht die Geräte sind entscheidend, sondern die Menschen, die sie bedienen und zum Einsatz bringen«, so Scherf. Er dankte dem Kreistag für die Unterstützung des örtlichen Brand- und Katastrophenschutzes.

Scheck übergeben

Als Zeichen der Anerkennung des Landkreises für das 125-jährige Wirken der Preunschener Floriansjünger übergab Scherf eine Urkunde und einen Scheck an den örtlichen Kommandanten Josef Ruppert und den Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, Wolfgang Böhle, so der Pressetext weiter.

Im Namen der Kreisbrandinspektion habe Kreisbrandinspektor Hauke Muders Grüße des neu gewählten Kreisbrandrats Martin Spilger überbracht. Muders habe der Feuerwehr Amorbach gedankt, die in den vergangenen zwei Jahren versucht habe, den Kreisfeuerwehrtag auszurichten, die aber aufgrund der Pandemie zweimal gescheitert sei. Muders wies laut Mitteilung auf die anschließende Segnung mehrerer Gerätschaften hin. Einige seien bereits im Ahrtal im Einsatz gewesen. Er habe dem Landkreis Miltenberg bescheinigt, beim Brand- und Katastrophenschutz sehr gut aufgestellt zu sein. Sein Dank für die Beschaffungen galt Landrat und Kreistag, aber auch dem Sachgebiet 31 im Landratsamt mit Leiter Marcel Fleckenstein, ist dem Pressetext zu entnehmen.

Fahrzeuge und Gerätschaften erklärt

Anschließend habe Dekan Michael Prokschi die Geräte gesegnet, ehe Hauke Muders bei einem Rundgang Fahrzeuge und Gerätschaften erklärte. Am Nachmittag habe sich den Gästen die Gelegenheit geboten, die Fahrzeuge anzuschauen und sie sich von Mitgliedern der Kreisbrandinspektion erklären zu lassen. Die Kirchzeller Feuerwehr habe die Gelegenheit auch für eine Leistungsprüfung in Technischer Hilfeleistung genutzt.

Nach dem Festgottesdienst, der von Dekan Prokschi gehalten wurde, begrüßte der Kommandant der Preunschener Wehr, Josef Ruppert, die Gäste im Festzelt, so der Pressetext. Dann gratulierte Bürgermeister Stefan Schwab der Feuerwehr. In fast allen Ortsteilen Kirchzells gebe es eine Wehr, habe sich Schwab gefreut. Besonders wichtig sei das in den Ortsteilen Preunschen und Breitenbuch, die bis zum Eintreffen von Verstärkung aus Kirchzell auf sich allein gestellt seien. Schwab habe in diesem Zusammenhang allen Wehrleuten sowie den Unterstützern aus Familien und Arbeitgebern gedankt. »Kommt alle gut von den Einsätzen zurück«, habe er den Feuerwehrleuten gewünscht und einen Scheck an den Kommandanten überreicht. Schwab nahm laut Pressemitteilung auch die Gelegenheit wahr, Wolfgang Böhle die Bürgermedaille in Silber zu überreichen. Böhle habe die Kriterien bei weitem erfüllt. Er habe immer großen Wert auf die Ausbildung gelegt, so Schwab, außerdem gebühre ihm ein großes Lob für die Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens im Ortsteil Preunschen.

