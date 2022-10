Kreisbildungsausschuss zieht positive Bilanz nach zwei Jahren Klimapartnerschaft mit Njombe

Hoher Besuch aus Tansania in Miltenberg

Miltenberg 28.10.2022 - 14:11 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Empfang im Landratsamt mit Gästen aus Tansania: Bürgermeister Erasto Bernard Mpete, Landrat Jens Marco Scherf, Landrätin Kissa Gwakisa Kasongwa, Kreisverwaltungsleiter Emmanuel Deogratius George und Stadtgeschäftsführerin Kuruthum Amour Sadick (von links).

Was vor zwei Jahren zu Beginn der Projektphase »Kommunale Klimapartnerschaft« auf administrativer Ebene begonnen habe, sei längst zu einem freundschaftlichen Verhältnis herangereift. Die Worte von Landrat Jens Marco Scherf am Donnerstag im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales zeichneten ein stimmiges Bild, als zu Sitzungsbeginn die vierköpfige Delegation bei ihrem Gegenbesuch freundschaftlich und mit Beifall empfangen wurde. Der Bericht über den Stand der Zusammenarbeit wurde von Vertretern beider Seiten vollständig in englischer Sprache abgegeben.

Der Landkreis Miltenberg ist nach einer erfolgreichen Interessenbekundung in die achte Projektphase aufgenommen worden, die das Ziel verfolgt, eine Zusammenarbeit zwischen deutschen Städten, Gemeinden und Landkreise mit Kommunen aus Afrika, Lateinamerika und Asien in den Bereichen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung herzustellen. Realisiert werden die Projektphasen von der Firma Engagement Global in Bonn im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Delegation aus Tansania nutzte ihren Aufenthalt beim Internationalen Ergebnisworkshop in Pforzheim, um nach Miltenberg zu reisen. Vorausgegangen war ein persönlicher Austausch, der im September in Njombe-Stadt stattgefunden hat. Beim Gegenbesuch am Donnerstag trugen sich von den Gäste Landrätin Kissa Gwakisa Kasongwa und der Bürgermeister von Njombe, Erasto Bernard Mpete, in das Goldene Buch des Landkreises ein.

In den zwei Jahren der Zusammenarbeit fanden dem Bericht zufolge zwei internationale Workshops und vier Netzwerktreffen statt, die unter dem Motto »We go Green, We go Clean« standen. Kooperiert haben die Partner auf beiden Seiten und in beiden Landkreisen auf den Gebieten umweltfreundliches Abfallmanagement, Erhalt der natürlichen Wasser- und Waldressourcen, der Ausbau der erneuerbaren Energien und Umweltbildung. Bis Jahresende soll das gemeinsame Aktionsprogramm abgeschlossen und eine Weiterentwicklung formuliert werden, die in neue Projektanträge einfließen.

Manfred Giebenhain

Ausschuss in Kürze Geballtes Wissen: Den zwei Jahren Zwangspause ist es zu verdanken, dass die Kreisheimatpfleger am Donnerstag zum ersten Mal in der laufenden Wahlperiode als Gäste dem Ausschuss persönlich über ihre Arbeit berichten konnten. Der Freistaat Bayern besitzt als einziges Bundesland eine gesetzliche Regelung zu den Aufgaben, die von ehrenamtlichen Heimatpflegern wahrgenommen werden. Bernhard Springer fasste die vier Einzelberichte zusammen und stellte das persönliche Engagement heraus. Die Schwerpunkte des in Amorbach wohnhaften Lehrers liegen in der Heimat- und in der Kunstgeschichte, der Betreuung der Heimat- und Geschichtsvereine sowie in der Jugendarbeit. Traditionelle Musik spielt im Leben von Hedwig Eckert (Neunkirchen-Richelbach) eine herausragende Rolle. Volksmusik, historisches Liedgut sowie Volkstanz, Trachten und Mundart bilden gemeinsam den Schwerpunkt Volks- und Brauchtum. Unermüdlich unterwegs ist sie auch als Vertreterin der Heimatvertriebenen. Der Verleger und Leiter des Römermuseums Eric Erfurth aus Obernburg deckt die Schwerpunkte Archäologie und Museen im Landkreis ab. Und schließlich ist das Wissen von Gerd Wolf aus Miltenberg, auch über seine vormals hauptberufliche Tätigkeit im Landratsamt, gefragt, wenn es um Baudenkmäler, technischen Denkmalschutz und die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege geht. Gesammelte Werke: Alles, was im weitesten Sinne mit der regionalen Heimatgeschichte zu tun hat, soll für jedermann und jederzeit im Internet abrufbar und stets aktualisiert zur Verfügung stehen. Das Projekt, das vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat gefördert wird und sich auch auf die Stadt und den Landkreis Aschaffenburg bezieht, trägt die erklärungsbedürftige Bezeichnung "Der HeimatHub für den Bayerischen Untermain". Die inhaltlich uneingeschränkte Übereinstimmung zum Vortrag von Jan Sachers vom Bildungs- und Informationszentrum Burglandschaft wurde von Ausschussmitgliedern nur in einem Punkt getrübt; eben der Namensgebung wegen. Sachers und Landrat Jens Marco Scherf verwiesen auf die Vorgabe "von oben"; stimmten in der Sache mit der Kritik aber überein. Die Entwicklung der digitalen Plattform, die auf eine rege Beteiligung aus allen Teilen des Landkreises angewiesen sei, hätte einen allgemein verständlichere Bezeichnung verdient gehabt. Zu technisch und außerdem aus dem Angelsächsischen entliehen, sei "Hub" in der Übersetzung für Knotenpunkt oder Stellwerk zu verstehen. Die Anlaufstelle hat ihren Sitz im historischen Rathaus Markt Eschau und wird vom Verein Burglandschaft unterhalten, der im Landkreis für das Projekt verantwortlich zeichnet. Einer Meinung: Mit einstimmigen Beschlüssen sicherten die Abgeordneten die von Sachgebietsleiter Manfred Vill vorgestellten Sozialdienstleistungen finanziell ab. Dies betraf die Förderung der Flüchtlings- und Integrationsberatung durch den Caritasverband für den Landkreis Miltenberg, die für das Jahr 2023 auf 62 500 Euro begrenzt wurde. Dem gestiegenen Bedarf durch eine stetig wachsende Zahl an Flüchtlingen hat der Wohlfahrtsverband bereits in diesem Jahr den Personalschlüssel um eine 0,75 Prozentstelle auf 3,75 erhöht. Personalkosten von maximal 42 000 Euro sowie Mittel für Sachausgaben in bekannter Höhe werden im laufenden Jahr der sozialen Wohnungsbörse Fair Mieten zur Verfügung gestellt, die ebenfalls beim Caritasverband angesiedelt ist und als dringender denn je betrachtet wurde. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt stehe diametral der wachsenden Nachfrage gegenüber. Mit 45 vermittelten Wohnungen seien 2021 noch nie seit Projektstart im Jahr 2016 so wenig Vermittlungen gelungen. Zum Dritten: Mit dem Träger des Frauenhauses Aschaffenburg, dem Awo-Kreisverband Aschaffenburg, steht eine Änderung der Vereinbarung an. Der Eigenanteil des Trägers soll in diesem Jahr auf 11.000 Euro gedeckelt werden.