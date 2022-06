Kreisbauausschuss berät über umfangreiche Baumaßnahmen

Prioritäten liegen bei Sanierung der Berufsschulen

Miltenberg Dienstag, 07.06.2022 - 12:02 Uhr

Zah­len in Hül­le und Fül­le, et­li­che Plä­ne, Bau­be­sch­rei­bun­gen und vie­les mehr, was in Zu­sam­men­hang mit den lau­fen­den Schul­bau­pro­gram­men II und III zu­sam­men­hängt, stan­den am Don­ners­tag im Mit­tel­punkt der Sit­zung des Aus­schus­ses für En­er­gie, Bau und Ver­kehr. Al­les in al­lem: Mam­mu­t­auf­ga­ben, die auf drei Ta­ges­ord­nungs­punk­te ver­teilt, und um den Be­richt zu ge­plan­ten und zu­letzt durch­ge­führ­ten Stra­ßen­bau­maß­nah­men er­gänzt wur­den. Land­rat Jens Mar­co Scherf (Grü­ne) be­ton­te, wo die Prio­ri­tä­ten lie­gen: »Die Sa­nie­run­gen der Be­rufs­schu­len sind das wich­tigs­te Pro­jekt die­ses Jahr­zehnts.«