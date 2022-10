Kreisbauauschuss in Kürze

Miltenberg 07.10.2022 - 14:13 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gymnasium Amorbach: Im Jahr 2020 hatte der Kreis das Karl-Ernst-Gymnasium von der Stadt Amorbach übernommen. Schulleiter Ulrich Koch nannte die Zusammenarbeit mit dem neuen Schulträger sehr gut. Nach der umfassenden Sanierung und Erweiterung in den Jahren 2002 bis 2011 durch die Stadt Amorbach hatte der Kreis seit der Übernahme nur kleinere Unterhaltungsmaßnahmen zu stemmen. So wurde unter anderem der Parkettboden der Sporthalle saniert. Aktuell läuft der Einbau dezentraler Lüftungsanlagen in die Klassenzimmer. Auf der Vorhabenliste steht die Schließung der großen Öffnungen in der Überdachung der Dachterrasse. Für den Umbau der Terrasse zur fehlenden Schulaula gibt es laut Kreisbaumeister Andreas Wosnik derzeit noch keinen finanzierbaren Vorschlag.

Förderschule Elsenfeld: Auch an der Janusz-Korczak-Schule hat der Kreis mit der Ausstattung der Klassenzimmer mit Lüftungsanlagen begonnen. Durch Lieferschwierigkeiten der Gerätehersteller wird sich dieses Vorhaben jedoch noch weit ins nächste Jahr hineinziehen. In Augenschein nehmen konnten die Kreisräte in den Außenanlagen noch eine neue Unterstellhalle für die Schüler. Die war im Rahmen eines Berufsschulprojektes von den Zimmerer-Lehrlingen entworfen, konstruiert und gebaut worden, so dass der Kreis hier nur die Materialkosten tragen musste. Ein Kooperationsprojekt war auch die »Kunst am Bau«: Sandstein-Stelen, die die Schüler unter Anleitung des Steinbildhauers Alexander Schwarz gefertigt haben.

Technikprojekt: Die völlig veraltete Lüftung der Korczakhalle ist erneuert worden. Die alte Umluftanlage war verantwortlich dafür, das die Halle während der Coronazeit geschlossen bleiben musste und für die Schulsport nicht zu Verfügung stand. Die neue Anlage sorgt jetzt nicht nur für ausreichend Frischluftzufuhr, sondern ist dank einem Wärmetauscher auch sehr energieeffizient. »Mit Kosten von rund 280.000 Euro eine eher eine kleinere Maßnahme, aber technisch sehr anspruchsvoll«, sagte Kreisbaumeister Wosnik. Für den Kreis war das Projekt finanziell erfreulich, da es für die Umrüstung 200.000 Euro Fördermittel gab.

Kreisstraßen: Die Kreisstraße Mil 10 von Amorbach über Neudorf und Reichartshausen bis zum Geisenhof hat nach insgesamt vier Jahren Bauzeit auf kompletter Länge von 8,5 Kilometern eine runderneuerte Fahrbahn. In drei Bauabschnitten hat der Landkreis hier insgesamt 2,3 Millionen Euro investiert.

Radwegenetz: Der vor kurzem freigegebene Radweg zwischen Röllbach und Schmachtenberg ist der erste, den der Kreis im Rahmen seines Radwegekonzepts selbst gebaut hat. Seit 2020 gibt es dafür in Haushalt einen festen Etat. Die Kosten lagen bei 320.000 Euro. Dem Pilotprojekt sollen bald weitere folgen, kündigten Landrat Scherf und Sachbearbeiter Roland Dittrich an: Neue Radwege sind geplant zwischen Amorbach und Kirchzell, zwischen Elsenfeld und Hofstetten sowie zwischen Kleinheubach und Rüdenau.

kü