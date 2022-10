Kreis Miltenberg: Zulassungsstellen geschlossen

Miltenberg 06.10.2022 - 15:16 Uhr < 1 Min.

Demnach wird die Zulassungsstelle Obernburg am Montag und Dienstag, 24. und 25. Oktober, nicht geöffnet sein, die Zulassungsstelle in Miltenberg am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. Oktober. Da die neue Software am Montag, 31. Oktober, dem Praxistest unterzogen wird und Anfangsschwierigkeiten nicht auszuschließen sind, werden reguläre Termine für beide Zulassungsstellen erst wieder ab Mittwoch, 2. November, vergeben.

jo