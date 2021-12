Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreis Miltenberg will Klimaziele schneller erreichen

Konzept von 2011 wird aktualisiert

Die Kreisverwaltung selbst, so berichtete Sebastian Randig, müsse auch wegen ihrer Vorbildfunktion auf dem Weg zur Klimaneutralität vorangehen. Das sei eine Forderung des im November vergangenen Jahres verabschiedeten bayerischen Klimaschutzgesetzes.

Seit Jahren arbeite man konsequent an der energetischen Sanierung der kreiseigenen Gebäude, erinnerte Randig, aber das Thema sei viel komplexer. So reiche es nicht, den Energiebedarf der Dienstgebäude zu ermitteln, es gehe auch um die Mobilität der Verwaltungsmitarbeiter; sowohl bei Dienstfahrten als auch beim Weg zur Arbeitsstätte. Papierverbrauch, Abfall, Abwasser bis hin zum Angebot der Cafeteria, all das müsse berücksichtigt werden.

Umfassend untersuchen und auflisten soll das eine Energieagentur aus dem Allgäu. Sie wird eine vollständige Treibhausgas-Bilanz der Landkreisverwaltung erstellen. Erst auf der Grundlage, ergänzte Landrat Scherf, werde man dann die weiteren Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität gehen können. Mit Blick auf den gesamten Landkreis will die Verwaltung die Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Randig sprach von einen hohen Informationsbedarf in der Bevölkerung, den die Kreisverwaltung mit Flyern und Broschüren, aber auch mit Veranstaltungen abzudecken versuche. Beispielhaft nannte Randig die Reihe »Energie & Klima« mit verschiedenen Kooperationspartnern. Ausgebaut wurde auch die Energieberatung. Wegen der gewachsenen Nachfrage verstärkt seit Oktober ein weiterer Berater das Team.

Ergänzende Informationen liefert Marc Gaspar von der Energieagentur Untermain. Das Integrierte Energie- und Klimakonzept für den bayerischen Untermain sei inzwischen zehn Jahre alt und in den Zielsetzungen von zahlreichen Gesetzen und internationalen Vereinbarungen überholt. Gaspar nannte hier das Pariser Klimaabkommen, den European Green Deal und das erst in diesem Jahr verabschiedete bayerische Klimaschutzgesetz. Jetzt müssten die Treibhausgase bis 2030 um 55 Prozent reduziert, die Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden.

Die Energieagentur will deshalb jetzt ihr 2011 aufgestelltes Konzept weiterentwickeln. Die Region solle eine Vorreiterrolle einnehmen. Neben der Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energie bedürfe es einer umfangreichen Minderung des Energiebedarfs in allen Bereichen. kü

