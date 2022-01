Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreis Miltenberg steht kurz vor einer Impfquote von 70 Prozent

Pandemie: Landratsamt gibt Überblick über Zahl der Impfungen und Infizierten im Kreis Miltenberg - Booster-Quote überdurchschnittlich hoch

Die niedergelassenen Ärzte im Kreis stehen den Impfzahlen demzufolge nicht weit hintenan: Sie verabreichten bislang 92.310 Impfungen, davon 24.043 Booster (Stand 3. Januar 2022).

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis entspräche das einer Impfquote von fast 70 Prozent. Allerdings ist es möglich, dass sich Bürger von außerhalb im Kreis Miltenberg impfen ließen. Die Booster-Quote stehe bei 41,43 Prozent. Sie liege damit 4,5 Prozentpunkte über dem bayerischen und 4,2 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. Bartels ist stolz auf die Leistungsfähigkeit des Impfzentrums an der Helios Klinik in Miltenberg: Dort könnten täglich bis zu ein Prozent der Kreisbevölkerung geimpft werden. »Das gibt es sonst kaum in Bayern.«

Appell des Landrats

Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) appelliert laut Mitteilung an alle Geimpften vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Omikron-Variante: »Vervollständigen Sie Ihren Impfschutz durch eine Booster-Impfung.« Angesichts der zu erwartenden rasant steigenden Infektionszahlen aufgrund der Omikron-Variante sei die Impfung die beste Möglichkeit, sich selbst und seine Umgebung zu schützen, so der Landrat.

Die Zahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Personen lag im Kreis Miltenberg am Mittwoch bei 500, teilte das Landratsamt weiter mit. Von Dienstag auf Mittwoch kamen 109 Neuinfektionen hinzu. Zusätzlich seien 230 Menschen als Kontaktperson 1 in Quarantäne. Derzeit werden neun Menschen aus dem Landkreis stationär behandelt, davon drei Personen intensivpflichtig. Es gebe bisher 171 Todesfälle. Die Anzahl der bekannt gewordenen Coronavirus-Infektionen belaufe sich auf 11.227 Fälle (Stand 5. Januar 2022).

