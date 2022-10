Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreis Miltenberg: Matthias Egg leitet künftig Gesundheitsamt

Personalien: Stelle zum 1. Dezember wieder besetzt

Miltenberg 27.10.2022 - 11:45 Uhr < 1 Min.

Der 35-Jährige ist Facharzt für Allgemeinmedizin und führt die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin und suchtmedizinische Grundversorgung. Egg ist aktuell als Betriebsarzt beim betriebsärztlichen Dienst der Uniklinik Heidelberg beschäftigt.

Die derzeitige kommissarische Leiterin des Miltenberger Gesundheitsamts ist Susanne Reysen. Der bisherige Kopf, René-Maxime Gracien, hatte sein Amt zum 30. April 2022 aufgegeben. Er hatte die Stelle am 1. Oktober 2021 von Erwin Dittmeier übernommen, der am 1. Juni 2021 nach 32 Jahren in den Ruhestand gegangen war.

Auch im Aschaffenburger Gesundheitsamt herrscht nun Klarheit über die Leitung. Dort war die Stelle seit Ende 2020 vakant, nachdem Michael Bracharz in den Ruhestand gegangen war. Wie sowohl Johannes Hardenacke als auch Sven Simon, Sprecher des Aschaffenburger Landratsamts, nun bestätigen, wird die bisherige kommissarische Leiterin Katharina Elsässer diese Funktion dauerhaft fortsetzen.

Die Leitung des Gesundheitsamts Main-Spessart ist laut Hardenacke besetzt. Richtig sei, dass die Nachfolge ausgeschrieben ist. Bis diese feststehe, werde die aktuelle Leiterin Nicole Eberbach das Amt weiter führen.

Miriam Schnurr