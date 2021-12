Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreis Miltenberg investiert viel Geld in Zukunftsplanungen

11,9 Millionen Euro im Hochbau und 1,7 Millionen Euro im Straßenbau vorgesehen

Aber es wird natürlich nicht nur geplant, sondern auch gebaut: Und zwar weiter im großen Stil, wie Kreisbaumeister Andreas Wosnik am Dienstag den Mitgliedern des Ausschusses für Energie, Bau und Verkehr vorstellte.

11,9 Millionen Investitionen

Das Investitionsbudget des Landkreises summiert sich auf 11,9 Millionen Euro. 4,1 Millionen davon fließen in die laufende Generalsanierung des Johannes-Butzbach-Gymnasiums Miltenberg und in den Umbau der Umkleideräume der Lehrwerkstatt der Berufsschule Obernburg. Enthalten in der Summe ist auch die Restabwicklung der Generalsanierung des Hermann-Staudinger-Gymnasiums Erlenbach. Hier sind die Arbeiten schon abgeschlossen, aber noch nicht alle Rechnungen bezahlt.

Richtig viel Geld in die Hand nehmen muss der Landkreis, um alle seine Schulen mit dezentralen Lüftungsgeräten auszustatten. Im Zuge der Pandemie-Bekämpfung hat der Bund hier große Fördermittel bereitgestellt, für den Antrag und die Umsetzung jedoch enge Fristen gesetzt. Inzwischen hat das Kreisbauamt vollständig ermittelt, wie viele Klassenräume nachgerüstet werden müssen, und geht von einen Finanzbedarf von 7,2 Millionen Euro aus. Kämmerer Steffen Krämer wird die Summe im nächsten Haushalt bereitstellen, ob alles auch verbaut werden kann, hängt noch von Ausschreibung und Lieferfristen ab. »Wir werden aber so viel wie möglich machen«, versichert Wosnik.

Neben den Neuinvestitionen umfasst der Bauetat noch ein Aufwandsbudget von 2,4 Millionen Euro. Der allgemeine Bauunterhalt und Reparaturen verschlingt 1,4 Millionen Euro, dazu kommen noch 470.000 Euro Wartungskosten für die technischen Anlagen der kreiseigenen Gebäude, rund 100.000 Euro für Mobiliar und Ausstattung sowie 360.000 Euro für die Pflege der Außenanlagen.

Der Kreisstraßenhaushalt umfasst rund drei Millionen Euro, von denen eine knappe Million in den Unterhalt und Reparaturen fließt. Die geplanten Bauinvestitionen belaufen sich hier auf 1,7 Millionen Euro. Größtes Einzelvorhaben ist der Ausbau der Mil 10 zwischen Neudorf und Amorbach, für den eine Million veranschlagt ist. Für Fahrzeuge, Geräte und Werkzeuge werden knapp 160.000 Euro ausgegeben.

Neu in die Zuständigkeit des Kreisbauamtes übergegangen ist das Reinigungsmanagement für alle Liegenschaften. Hier nannte Wosnik die stattliche Summe von 1,7 Millionen Euro, die jährlich aufgewendet werden muss, damit Schule, Hallen und Behördengebäude sauber sind. In den Schulen, so die Ankündigung der Kreisverwaltung, soll verstärkt wieder eigenes Reinigungspersonal zu Einsatz kommen. Besonders die Pandemie habe gezeigt, dass es Vorteile hat, wenn die Schulen ein bis zwei feste Putzkräfte haben.

