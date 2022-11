Kreativer Papierschnitt-Streifzug durch die Welt der (Pop-) Kultur

Ennio Marchetto in Amorbacher Zehntscheuer

Amorbach 07.11.2022 - 13:03 Uhr 1 Min.

Udo Lindenberg wurde ebenfalls zitiert.

Ennio Marchetto gastierte mit seiner Show »The Living Paper Cartoon«, sorgte für Begeisterung und für das Gefühl, einer außergewöhnlichen Inszenierung beizuwohnen. Der Auftritt fand anlässlich des Kulturwochenherbstes des Landkreises in Kooperation mit dem Verein Kulturkreis Zehntscheuer Amorbach statt.

Wie der Name des Programms vermuten lässt, setzt Marchetto auf Papierdarstellungen im Cartoon-Stil. Dies aber nicht mit gebastelten Figuren - viel mehr ist der Künstler selbst die Figur. Um dies umzusetzen, verkleidet er sich mit einer großen Zahl an Zeichentrick-/Comic-Outfits, wird so zu Persönlichkeiten aus der Kulturszene und zu berühmten fiktiven Figuren.

Rasantes Spiel mit Papier

Was die Sache besonders werden lässt, ist die Art und Weise, auf die Marchetto einen Gesamtkontext schafft. Die vielen Papieroutfits liegen in bestimmter Reihenfolge am Bühnenrand griffbereit. Rund eineinhalb Stunden lang wechselt der Verwandlungsexperte diese kontinuierlich, stets in feiner Abstimmung mit Liedern und vereinzelt Geräuschen und Effekten. So wird die Show ein rasanter, spaßiger und kreativer Papierschnitt-Streifzug durch die Welt der (Pop-) Kultur aus früheren Zeiten bis heute.

Musik gekonnt gewählt

In Amorbach sah das so aus: Zu einem Playback-Song wurde ein passendes, humorvolles Outfit angelegt, Marchetto tanzte, gestikulierte, schnitt Grimassen, warf sich in Posen und brachte die Menschen im Saal zum Lachen, Mitklatschen und Mitsingen. Der Clou war, dass sich die einzelnen Papierverkleidungen mittels Umklapp-Mechanismen schnell in ein anderes Erscheinungsbild umwandeln ließen. Somit konnte ein einziges Outfit in einem Schwung mehrere Charaktere zeigen. Ein Kunststück aus Koordination und Ausdauer - es gab keine Pause, Marchetto powerte sein Programm am Stück durch.

Ruhigere Stücke und kleine Verschnaufpausen sorgten für eine tolle Dynamik. Und dann waren da noch die vielen Ideen, die gezielt Pointen auf die ohnehin humorvolle Veranstaltung setzten. Beispiel: Bei »Hello« der Sängerin Adele wurde bei Textzeilen wie »Hello from the other side« abrupt das Playback unterbrochen und ein Klingelton erklang, bei dem der Star ein Telefon-Imitat aus dem Papierkostüm zauberte. Ansonsten wurden unter anderem imitiert und parodiert: Eminem, Udo Lindenberg, Biene Maya, Mr. Spock, Lady Gaga, Peter Maffay, Nena, Speedy Gonzales und Elvis - um nur einige zu nennen.

Marco Burgemeister