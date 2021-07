Kreative Gemälde, Fotos und Objekte im Klingenberger Löw Haus

Kunstraum in Churfranken eröffnet erste Ausstellung 2021 für Besucher

Klingenberg a.Main 19.07.2021 - 15:00 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Einblick in die Mitgliederausstellung des Kunstraums in Churfranken im Klingenberger Löw Haus - Teil 3. Einblick in die Mitgliederausstellung des Kunstraums in Churfranken im Klingenberger Löw Haus - Teil 1.

Über die vergangenen Monate hinweg gab es wechselnde Ausstellungen in den Galerien der Altstadt, die allerdings nur über die Schaufenster betrachtet werden konnten. 15 Mitglieder präsentieren derzeit auf drei Etagen des Löw Hauses ihre Kunst.

Künstlerische Bandbreite

Diese repräsentiert anschaulich die große Bandbreite, die der Kunstraum abdeckt. Da gibt es beeindruckende Gemälde in unterschiedlichsten Techniken zu sehen, die Motive zeigen, die von abstrakt bis realistisch reichen. Kreative Fotokunst in vielfältigen stilistischer Ausdrucksformen stellt einen gelungenen Kontrast dar. Dazu gesellt sich fantasievolle Objektkunst, die für zusätzliche Akzente im Gesamtkonzept sorgt.

Kunstraumvorsitzender Hans-Dieter Mocka zeigte sich in seiner Laudatio erleichtert, dass nach coronabedingten Absagen einiger geplanter Veranstaltungen, es die Situation wieder zulasse, öffentlich auszustellen. Der Kunstraum werde nun wieder damit beginnen, ein Programm anzubieten.

»Was ist Kunst?« - diese Frage stellte Mocka, und fügte als Antwort an, dass unter dem Begriff im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen stehe, die auf »Wissen, Übung und Talent, Wahrnehmung, Vorstellung und die daraus resultierende Reflexion« beruhe. Kunst, so Mocka, beginne in der detailgetreuen Wiedergabe des Sichtbaren und ende in der Wahrnehmung unsichtbarer Vorstellungen.

Kunst im Auge des Betrachters

Jeder Mensch empfinde dies anders, es sei ähnlich wie die unterschiedlichen Geschmäcker im Bereich Musik. »Jeder empfindsame Mensch hat beim Betrachten eines Bildes ein Gefühl. Manchmal entsteht gar nichts oder es ist schrecklich und manchmal umstreichelt es das Herz. Letzteres sollen Sie in der Ausstellung finden«, wandte sich Mocka an die Gäste. Im Anschluss stellte er die an der Ausstellung Beteiligten (siehe Infokasten) vor.

Bürgermeister Ralf Reichwein freute sich ebenfalls, dass endlich wieder persönliche Begegnungen zwischen Künstlern und Kunstinteressierten möglich seien. Das Stadtoberhaupt betonte die Bedeutung des gegenseitigen Austausches und der direkten Kommunikation. Er wies darauf hin, dass ein Teil der Exponate in der Werkschau während der Pandemie entstanden sei und damit diese Zeit auch im Bereich Kunst gespiegelt werde. Reichwein lobte die Vielfalt des Gezeigten und ermutigte zu Gesprächen.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Kunstraum-Mitgliederausstellung An der aktuellen Mitgliederausstellung im Klingenberger Löw Haus/Haus der Kunst sind folgende 15 Künstlerinnen und Künstler beteiligt: Oliver Müller (Rodgau), Sabine Kausch (Weilbach-Weckbach), Stefan Behnke (Kleinwallstadt), Raisa Michel, Sarah Bauer (beide Kleinheubach), Helga Axt (Obernburg), Frank Ziese (Klingenberg-Röllfeld), Petra Strätz (Mömlingen), Katharina Stich, Ilona Meisenzahl, Hans-Dieter Mocka (alle drei Großheubach), Maria Eigl (Michelstadt), Karla Grasmück (Waldaschaff), Petra Sommer und Heinz-Jürgen Menzer (beide Breuberg-Sandbach).Die Adresse des Löw Hauses ist die "Hauptstraße 29", idyllisch in der Altstadt gelegen. Die Mitgliederausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 22. August 2021, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. mab