Kreativ und erfolgreich: Miltenberger Spieleverlag Heidelbär Games

Hintergrund:

Die Internationale Messe "Spiel" in Essen ist die weltweit größte Publikumsmesse für Spiele und damit das Mekka für alle Brettspiel-Fans. Sie findet in diesem Jahr vom 14. bis 17. Oktober statt. Besucher können sich dort umfassend über das gesamte nationale und internationale Spieleangebot informieren, dieses einem ausführlichen Test unterziehen und seine Lieblingsspiele auch gleich kaufen. Mehr als 1.100 Aussteller aus über 50 Nationen zeigen 86000 Quadratmetern auf der Spielemesse in Essen ein umfangreiches Angebot an Kinder-, Gesellschafts-, Familien- und Erwachsenenspielen, sowie Strategie-, Post-, Abenteuer-, Fantasy-, Science-Fiction- und Computerspiele. Zudem bieten die Spieltage in Essen natürlich auch die Klassiker wie Skat, Schach, Doppelkopf, Bridge, Go und Backgammon. Ausnahmslos alle Verlage laden an zahlreichen Tischen zum Mitspielen ein. Animateure erklären Unbekanntes, Autoren signieren ihre Spiele, Wettbewerbe, Kurse und Turniere runden das Programm ab. Auch für Familien mit kleinen Kindern ist die SPIEL in Essen ein besonderes Erlebnis, denn für sie gibt es in der Galeria eine riesige Erlebniswelt, in der man sich nach Herzenslust austoben kann.