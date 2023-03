Kraftvoller Rock und Westcoast-Sound

Konzert: März-Highlights im Erlenbacher Musikclub Beavers - Tom Robinson Band und High South

Erlenbach a.Main 06.03.2023 - 18:19 Uhr 1 Min.

Kevin Campos (links) und Jamey Garner von High South. Foto: Beavers Nach 20 Jahren erstmals wieder live mit seiner Acoustic Band in Deutschland zu hören: Tom Robinson. Foto: Shaun Neary

Neue Agenturen sind auf den Club mit der einmaligen Atmosphäre aufmerksam geworden und schicken Künstler, für die das alte Beavers in Miltenberg zu klein gewesen wäre. Jetzt im März gleich zwei: Unmittelbar hintereinander kommen zwei echte Highlights und Publikumsmagneten: die Tom Robinson Band am 14. März und einen Tag später High South aus Nashville Tennessee.

Tom Robinson tritt nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder live in Deutschland auf. Im Januar 1977 hatte Tom Robinson mit Danny Kustow (Gitarre), Mark Ambler (Keyboard) und Brian Taylor (Schlagzeug) die Tom Robinson Band gegründet. Bereits die erste Single wurde in England ein Riesenhit, ebenso das folgende Debütalbum »Power in the Darkness«.

Die Band spielte engagierte, kraftvolle Rocksongs gegen staatliche Repressionen, Rassismus und eine verlogene Sexualmoral. Schon sehr früh engagierte sich Tom Robinson mit seiner Band für Amnesty International, das LGBT-Movement und »Rock Against Racism«.

Wegen des gitarrenbetonten Sounds sowie der Aggressivität und brillanten Einfachheit ihrer Songs wurde die Band zu der damals aufkommenden Punkbewegung gerechnet, obwohl sie eine wesentlich breitere und musikalisch fundiertere Basis aufwies. Nach langer Pause widmet sich Tom Robinson mit seiner Acoustic Band wieder der Live Musik. Das Konzert im Beavers ist der Startschuss zu ausgedehnteren Tourneen durch Europa.

Einen Tag später, am 15. März, gibt es emotionalen Westcoast Sound von High South. Die Western- und Country-Band ist auf Jubiläumstour zum zehnjährigen Bestehen und hat sich seit 2013 mit beeindruckenden dreistimmigen Harmonien, starken Texten und Songs von besonderer Intensität in die Herzen einer großen Fangemeinde gespielt.

Nach Einschätzung viele Musikkritiker hält High South auch Vergleiche mit den ganz großen klassischen Rockbands des Genres wie den Eagles, Doobie Brothers oder Crosby, Stills & Nash mehr als stand.

Ins Beavers kommt die Band in fünfköpfiger Besetzung, mit Jamey Garner (vocals, harmonica, acoustic guitar), Kevin Campos (vocals, acoustic guitar), Louis Thomass (acoustic & electric guitar, vocals), Artjom Feldtser (bass) und Hanser Schueler (drums).

bBeide Konzerte beginnen um 20 Uhr; Karten im Vorverkauf über https://www.beavers-music.de

GEORG KÜMMEL