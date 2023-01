Dass die Schnee­ber­ger Kr­ab­be när­risch fei­ern kön­nen, das ha­ben sie in ih­rer Prunk­sit­zung am ver­gan­ge­nen Sams­tag ein­drucks­voll ge­zeigt. Los ging's pünkt­lich um 19.30 Uhr in der bunt ge­sch­mück­ten Turn­hal­le, die mit 340 Gäs­ten bis auf den letz­ten Stuhl aus­ge­bucht war. Dann hieß es Büh­ne frei für ei­nen när­ri­schen Abend.