Kostenexplosion bei Sanierung der Weilbacher Brunnengasse 4

Ortsentwicklung: Unstimmigkeiten zwischen Baubeteiligten - Ursprüngliche Ziele erreicht

Weilbach 30.03.2022 - 15:25 Uhr 3 Min.

Es waren noch andere Verantwortliche, die 2016 beschlossen, mit der Sanierung eines nicht komplett genutzten Gebäudes die innerörtliche Entwicklung voranzubringen. Der erste Kostenansatz von 400.000 Euro war schon zu dem Zeitpunkt Makulatur, als beschlossen wurde, neben den beiden Obergeschossen auch noch das Dachgeschoss auszubauen. Für dann 650.000 Euro war auch geplant, die Ladenfläche zu erhalten und damit die örtliche Versorgung sicherzustellen. Der neu geschaffene Wohnraum sollte seniorengerecht ausgebaut werden. Kosten von etwa 800.000 Euro ergaben dann genauere Berechnungen. Im Wirtschaftsplan der Gesellschaft wurde diese Summe eingeplant, zur Finanzierung darüber ein Darlehen aufgenommen. Mit dem Gebäudeeigentümer wurde ein Nießbrauchvertrag über 25 Jahre abgeschlossen. Danach übernimmt die Gesellschaft die kompletten Investitionen, der Nießbrauchgeber erhält einen monatlichen Betrag.

Verzögerungen und Nachverhandlungen

Der Ablauf der Sanierungsarbeiten verlief nicht nach Plan. Immer wieder kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Baubeteiligten, mit Verzögerungen und Nachverhandlungen wegen hoher zusätzlicher und kostenintensiver Aufwendungen in der Folge. Irgendwann war eine Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmen nicht mehr möglich, der Vertrag gekündigt und ein Gutachter zur Beurteilung eingeschaltet. Um das Projekt zu Ende führen zu können, mussten danach weitere Unternehmen beauftragt werden. Ende 2018 konnten zwar die ersten Wohnungen bezogen werden, die Restarbeiten zogen sich aber noch über das Jahr 2020 hin. Haseler legte im Juli 2021 die Schlussrechnung dem Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung vor. Da noch rechtliche Auseinandersetzungen drohten, konnte noch nicht öffentlich informiert werden. Seit dem Amtsantritt von Haseler wurde der Gemeinderat über die Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Dabei wurde auch die mangelnde Einbindung des Gremiums in der Vergangenheit beanstandet. Kritische Rückfragen habe es während des Projektverlaufes mehrfach gegeben, der Umfang der Misere sei erst 2020 deutlich geworden.

Trotz der immensen Kostensteigerung seien laut Haseler die ursprünglichen Ziele erreicht worden. Es seien Mietwohnungen insbesondere für Senioren entstanden, das Ladengeschäft wurde erhalten und führe zu einer Steigerung der Attraktivität des Innerortes. Die Aufgaben der Weilbach Bau- und Vermietungsgesellschaft seien aufgrund der gemachten Erfahrungen neu definiert worden.

Hintergrund: Bürgermeister Haseler stellte klar, dass die GmbH fortan keine weiteren neuen Projekte dieser Art angehen werde, sondern der Fokus künftig auf der Entschuldung und der Verwaltung des Bestandes liegen werde. Das habe man aus dem Projektverlauf gelernt, in dem Planung und Ausführung zu wünschen übrig ließen. Mit diesem Projekt habe sich das Unternehmen zu einem Vollvermieter entwickelt. Statt einiger Gewerbeflächen vermiete man nun auch diverse Wohnungen, unter anderem die im alten Kindergarten und in der Reuenthalstraße 5. Dies bringe ganz neue Herausforderungen, die bei der Satzungsänderung 2016 noch keine Beachtung gefunden hätten. hjf

Gemeinderat Weilbach in Kürze Weilbach. Über weitere Themen hat der Gemeinderat Weilbach informiert, beraten und Beschlüsse gefasst: Jahresabschluss 2020: Der örtlich geprüfte Jahresabschluss wurde mit folgendem Ergebnis einstimmig festgestellt: Die Bilanzsumme betrug zum Ende des Jahres rund 21 Millionen Euro bei einem Eigenkapital von 8,4 Millionen Euro. Die Gewinn- und Verlustrechnung endete mit einem Fehlbetrag von 143.000 Euro, der mit der Ergebnisrücklage des Vorjahres gemäß einem weiteren Beschluss des Gremiums ausgeglichen wird. Die Finanzrechnung endet positiv mit 174.000 Euro. Einstimmig erteilte der Gemeinderat Entlastung. Sporthalle: Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschluss wurden auch der Zustand und die Dringlichkeit der Sanierung der Sporthalle überprüft. Es wurde eine Liste vorgelegt mit Maßnahmen, die umgehend ergriffen werden müssen, und solchen, deren Behebung als nicht so dringlich angesehen werden. Bau- und Vermietungs-GmbH: Deren Jahresabschluss endet mit einer Bilanzsumme von knapp 5 Millionen Euro und einem Gewinn von 56.000 Euro, wobei ein Sondererlös diese Summe stark beeinflusste. Laut einstimmigem Beschluss wird der Gewinn mit dem Verlustvortrag des Vorjahres in Höhe von 41.000 Euro verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen. Den beiden Geschäftsführerinnen wurde einstimmig Entlastung erteilt. Förderantrag: Im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes ist der Markt Weilbach verpflichtet, möglichst viele behördliche Dienstleistungen auch digital anzubieten. Mit Hilfe eines externen Anbieters sollen insbesondere Dienstleistungen von Einwohnermeldeamt und Ordnungsamt digital verfügbar werden. Nach einer ersten Schätzung belaufen sich die Aufwendungen zur Ergänzung mit digitalen Diensten auf etwa 21.000 Euro. Eine Fördersumme von 18.000 Euro ist möglich. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, diese Förderung zu beantragen. Feuerwehrbedarfsplan: In den Gemeinden Weilbach und Röllbach steht die umfassende Neuerarbeitung des Feuerwehrplanes an. Wenn das in interkommunaler Zusammenarbeit wie geplant geschieht, ist dafür eine Förderung von bis zu 85 Prozent der Kosten möglich. Mit einer Gegenstimme (Thomas Wörner, CSU) wurde beschlossen, zur gemeinsamen Ausschreibung der Feuerwehrbedarfsplanung einen Antrag auf Förderung zu stellen. hjf