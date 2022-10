Kopfstoß und Flaschenwurf: Betrunken zwei Personen verletzt

Amtsgericht: Sechsmonatige Bewährungsstrafe für 23-Jährigen

Miltenberg 26.10.2022 - 10:20 Uhr 1 Min.

Der Vorfall soll sich in der Nacht zum 19. März vor einer Gaststätte in Miltenberg ereignet haben. Der Angeklagte gab in einer ersten Erklärung an, zur Tatzeit einiges getrunken zu haben, die Rede war von 1,5 Flaschen Jägermeister, und sich an nichts erinnern zu können. Erst als die Polizei vor Ort gewesen sei, habe er wieder Erinnerung.

Im Zuge der Beweisaufnahme, bei der die beiden Geschädigten und weitere Zeugen gehört wurden, ergab sich folgendes Bild des Geschehensablaufes. Demnach soll der Angeklagte zunächst ein Glasbehältnis beschädigt und daraus eine Flasche mit einem alkoholischen Getränk an sich genommen haben. Als er vom Geschädigten deswegen angesprochen worden sei, sei er nach draußen geflüchtet. Hier habe er dem Geschädigten sodann eine Kopfnuss verpasst, wodurch dieser eine blutende Wunde erlitt. Kurz danach habe er eine Glasflasche in Richtung des Geschädigten geworfen und einen daneben stehenden Mann im Gesicht getroffen. Letzterer erlitt dabei eine Verletzung unter dem Auge, die immer noch ärztlicher Behandlung bedarf.

Nicht vorbestraft

Obwohl der Angeklagte vom Tatablauf nichts mitbekommen haben will, entschuldigte er sich bei den beiden Geschädigten für die Umstände und erlittenen Verletzungen. Ob der Angeklagte die Flasche gezielt geworfen hatte, konnte bei den Zeugenanhörungen nicht eindeutig geklärt werden, immerhin sah die Staatsanwältin den Angeklagten für zweifelsfrei überführt, die beiden Körperverletzungsdelikte begangen zu haben. Sie plädierte für den nicht vorbestraften Angeklagten für eine sechsmonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung.

In seinem letzten Wort versicherte der Angeklagte, dass so etwas nicht nochmals passieren werde. Das Urteil von Richterin Manuela Hettmann-Weißgerber entsprach in der Höhe exakt dem Antrag der Staatsanwältin. Als Bewährungsauflage muss der zur Zeit arbeitslose Angeklagte 50 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. In ihrer Begründung sah die Richterin die Tathandlungen ohne Zweifel als bewiesen. Dass er sich entschuldigt habe und bisher strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten ist, wertete sie zu seinen Gunsten. Dass er zur Tatzeit alkoholbedingt vermindert schuldunfähig gewesen war, könne sie dabei nicht gänzlich ausschließen. Negativ werte sie, dass beide Tathandlungen gegen den Kopf gerichtet waren.

Ob der Angeklagte das Urteil annimmt, kann er sich jetzt eine Woche lang überlegen, bevor es rechtskräftig wird.

zaj