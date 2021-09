Kopf-an-Kopf-Rennen bei U 18-Wahl

Junge Klingenberger geben ihr inoffizielles Votum ab - Rot-Grün und Schwarz-Gelb dicht beieinander

Klingenberg a.Main 17.09.2021

Fast wie bei der richtigen Wahl. Die jugendlichen Wahlhelfer beim Auszählen der Stimmen.

Originale Musterstimmzettel

Alles fand coronakonform und unter den gegebenen Hygienemaßnahmen statt. Genau wie bei einer richtigen Wahl hatte die Stadt Klingenberg im Vorfeld Wahlbenachrichtigungen an die Kinder und Jugendlichen verschickt. Die Stimmabgabe der Erst- und Zweitstimme erfolgte dann auch auf originalen Stimmzetteln, die als »Muster« gekennzeichnet waren.

»Die Unterstützung der Stadt Klingenberg und durch Bürgermeistermeister Ralf Reichwein war wirklich hervorragend«, bescheinigt Reinhard Simon, der die Wahl als Pressewart betreute.

Vierter Wahlgang

Zum insgesamt vierten Mal veranstaltete die ehemalige Jugendfeuerwehr Klingenberg, die seit Anfang des Jahres in die Jugendfeuerwehr Trennfurt integriert ist, die U18-Wahlen. Der ehemalige Jugendwart Christian Becker und Reinhard Simon, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Feuerwehrvereins Klingenberg, die bisher alle U18-Wahlen organisiert hatten (begonnen 2018 mit den U18-Wahlen zur Landtags- und Bezirkstagswahl), unterstützten in diesem Jahr Johannes Elbert von der Jugendfeuerwehr Trennfurt tatkräftig bei der Organisation und Durchführung der Wahl.

Bei der Stimmauszählung, die kurz nach 18 Uhr begann, waren die Wahlhelfer der Jugendfeuerwehr mit großem Eifer dabei. So mancher Wahlzettel rief Erstaunen hervor. Gegen 19 Uhr war es dann so weit und das Ergebnis stand fest (Siehe Kasten). Erstaunlich ist, dass in den letzten Jahren die Ergebnisse der U 18-Wahl und die realen Wahlergebnisse gar nicht so weit auseinander lagen.

Umrahmt war die diesjährige Wahl der jungen Klingenberger wie in der Vergangenheit mit Veranstaltungen zur politischen Bildung. Im Vorfeld fand das Seminar. »Fit für Politik: Informieren - mitreden - mitbestimmen« statt. Höhepunkt war die Podiumsdiskussion Ende Juli mit den Bundestagskandidaten aus dem Wahlkreis Main-Spessart im Pfarrheim Klingenberg. Beide Veranstaltungen waren von den Jugendlichen gut besucht worden.

Zahlen und Fakten: Ergebnis der U18-Wahl Kurz nach 19 Uhr standen die Ergebnisse bei der U 18 Wahl in den beiden Feuerwehrhäusern in Klingenberg und Trennfurt fest. Insgesamt wurden 90 Stimmzettel abgegeben. Bei der Erststimme waren alle gültig: CSU 25 Stimmen. SPD 16 Stimmen, Grüne 13 Stimmen, AFD neun Stimmen, Freie Wähler: sieben Stimmen, Die Basis: eine Stimme Bei den Zweitstimmen wurden 88 gültige Stimmen abgegeben: CSU 19 Stimmen, SPD: 18 Stimmen, Grüne 12 Stimmen, FDP: 11 Stimmen, AFD 10 Stimmen, Linke acht Stimmen, Freie Wähler acht Stimmen, ÖDP: eine Stimme, Basis: eine Stimme. mwz