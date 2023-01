Koordinationsfachkraft im Gespräch über die Arbeit im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst

Tanja Munzinger-Rust: "Begleiten über den Tod hinaus"

Kleinheubach 19.01.2023 - 12:00 Uhr 5 Min.

Seit 1. Juli 2016 unterstützt der ambulante Kinderhospizdienst Miltenberg im Schlosspark in Kleinheubach Familien von schwerkranken Kindern. Bei der Praxisbegleiterrunde treffen sich die Ehrenamtlichen regelmäßig mit Koordinationsfachkraft Tanja Munzinger-Rust zu Gesprächen.

Frau Munzinger-Rust, wie sind Sie zu der Arbeit im Kinderhospizdienst gekommen?

Ich habe 25 Jahre lang als Kinderkrankenschwester in der Kinderklinik Aschaffenburg gearbeitet. Damals habe ich ein schwerstkrankes Kind bis zum Tod begleitet und dabei gespürt, dass die Familie und das Kind am Lebensende noch etwas mehr brauchen als die perfekte Medizin. Das war für mich der Punkt, an dem ich mich umorientiert und weitergebildet habe.

Warum ist ein Kinder- und Jugendhospizdienst wichtig?

Der Kinder- und Jugendhospizdienst umfasst ambulante und stationäre Einrichtungen für unheilbar und lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Eltern und Geschwister. Durch die häufig intensive Pflege des Kindes kommen im Alltag die Erholung der Eltern und die Zuwendung an die Geschwister zu kurz. Ehrenamtliche Mitarbeiten schenken Zeit zur Entlastung, der Dienst bleibt über Jahre an der Seite der Familien.

Welche Aufgaben haben die Kinderhospizdienste?

Wir begleiten die Familien psychosozial ab der Diagnose im Leben, im Sterben und über den Tod hinaus. Medizinische Versorgung bietet das Kinderpalliativteam an. Unsere Aufgabe ist es, die Familien im Alltag zu entlasten und zu stärken, damit diese den oft schwierigen und stressigen Pflegealltag bis zum Lebensende des Kindes meistern können.

Sind die Kinderhospizdienste gut vernetzt?

Wir bieten auf Wunsch eine deutschlandweite Vernetzung von Familien an, die sich alle dem Deutschen Kinderhospizverein angeschlossen haben. Wir vernetzen die Familien untereinander, weil wir merken, dass die Familien Experten in ihrer eigenen Sache sind. Die Familien können sich treffen und miteinander austauschen. Außerdem arbeiten wir mit Kooperationspartnern wie ambulanten Pflegediensten, Kinderpalliativteams und Nachbarschaftshilfen. Zur Unterstützung von Familien sind wir im Kontakt mit Stiftungen und Vereinen, da die Pflege viel Geld kostet und oft nur ein Elternteil berufstätig sein kann. Umgerüstete Fahrzeuge oder spezielle Hilfsmittel werden nicht von der Krankenkasse übernommen.

Wie kann man sich die Arbeit des Kinderhospizdienstes vorstellen?

Wir erfahren von einem Fall und nehmen dann Kontakt mit der Familie auf. Wir lassen den Eltern Zeit, um sich mit der Diagnose und dem drohenden Tod auseinanderzusetzen. In Krisenzeiten sind wir regelmäßig bei den Familien, um sie zu unterstützen. Die Hauptarbeit vor Ort übernehmen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie basteln, spielen, singen oder gehen mit den Kindern spazieren und fahren Geschwister zur Geschwistergruppe oder hören Eltern oder Großeltern zu. Die Ehrenamtlichen unterstützen uns auch bei Veranstaltungen bei Infoständen auf Märkten oder Festen.

Was müssen Ehrenamtliche für diese Aufgabe mitbringen?

Es geht beim Kinder- und Jugendhospizdienst nicht ohne Ehrenamtliche. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen absolvieren einen 100-Stunden-Qualifizungs-Kurs. Man sollte drei bis fünf Stunden wöchentlich für die Arbeit einplanen. Wir freuen uns immer auf ehrenamtliche Mitarbeiter. Allerdings können wird aus organisatorischen Gründen erst 2024 wieder ausbilden. Das Wichtigste ist, dass die Mitarbeiter eine offene Haltung gegenüber den Familien haben und andere Lebensweisen akzeptieren.

Wissen die Kinder, dass sie sehr krank sind?

Es kommt immer auf den Entwicklungsstand an. Kinder spüren es und Jugendliche wissen es genau, auch wenn man es vor ihnen verheimlicht, dass sie sehr krank sind. Es gibt auch Eltern, die nicht wollen, dass wir mit den Kindern und den Familien über den Tod sprechen.

Was sind die Unterschiede zwischen einem Hospiz für Erwachsene und einem für Kinder?

Kinder begleiten wir manchmal über Jahrzehnte bis zum Tod und die Familien noch beispielsweise sechs Jahre darüber hinaus. Die Trauer hört nie auf, denn ein Kind hinterlässt eine Riesenlücke, die nie niemand ersetzen kann. Wir bieten dazu ein Erinnerungs-Café an, in dem man sich immer mit anderen Eltern austauschen kann. An Jahrestagen und Geburtstagen der Kinder suchen wir, wenn es die Eltern wünschen, das Gespräch und legen Blumen auf das Grab. Im Erwachsenenhospizdienst werden die Menschen dagegen meist nur in der letzten Phase ihres Lebens begleitet. Bei schweren Krankheiten wie beispielsweise ALS schreitet der Hospizdienst wegen der kurzen Lebenserwartung aber meist früher ein.

Beschäftigt Sie Ihre Arbeit auch nach Feierabend?

Ganz kann man es nicht abstreifen, denn sonst wäre man ja eine Maschine, die einfach abschaltet. Ich glaube, dass es ein gesundes Auseinandersetzen braucht. Wir verarbeiten im Verein die Dinge und sind miteinander im kollegialen Austausch. Wir haben viermal jährlich Supervision und arbeiten auch mit Coaches zusammen. Ohne diese Unterstützung wäre die Arbeit nicht möglich.

Das Gesicht: Tanja Munzinger-Rust (51) ist Koordinationsfachkraft des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg. Der Dienst unterstützt seit 1. Juli 2016 Familien von schwerstkranken und lebensverkürzend erkrankten Kindern. Am meisten wünscht sie sich eine Öffnung und eine veränderte Haltung der Gesellschaft. Außerdem wünscht sie sich, dass die Bürokratie abgebaut wird und die Hilfen für die Familien schneller bewilligt werden.

Den Kinderhospizdienst gibt es jetzt fast sieben Jahre. Ziehen Sie eine kurze Bilanz?

Wir sind kontinuierlich gewachsen. Wir haben 2016 mit fünf Familien angefangen und haben bisher 17 Familien begleitet. Aktuell stehen wir mit 14 Familien in Kontakt. Wir haben zwei harte Corona-Jahre durchgehalten. Von der Gesellschaft werden wir immer mehr wahrgenommen. Wir sind mittlerweile ein Team von 24 ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Welche Aktionen und Veranstaltungen gab es im letzten Jahr?

Immer am 10. Februar findet der Tag der Kinderhospizarbeit statt. Es gab das Worldwide Candle Lighting, bei dem jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember betroffene Familien in der ganzen Welt um 19 Uhr brennende Kerzen in die Fenster stellen, um ihrer verstorbenen Kinder, Enkel und Geschwister zu gedenken. Es gab eine Veranstaltung im Schlosspark, die sehr gut ankam. Wir waren beim Wika-Lauf mit einem Lauf-Team am Start. Wir hatten Infostände beim Bike- und Burgfestival und beim Mainfest. Es gab Sommerbegegnungen für Familien mit Stadtführungen in Miltenberg, einen Adventsbrunch und Geschwistertreffen.

Was ist im Jahr 2023 geplant?

Die Angebote vom letzten Jahr wollen wir aufrechterhalten. Wenn sich Familien etwas Neues wünschen, dann werden wir das natürlich auch auf den Weg bringen.

Wie funktioniert die Finanzierung des Kinderhospizdienstes?

Wir finanzieren uns zu zwei Drittel aus Spenden. Ein Drittel kann über Krankenkassen erstattet werden. Die Spenden sind absolut wichtig für uns.

Was sind die größten Herausforderungen?

Jeder Fall und jede Krankheit ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung ist es auch, die Kosten zu decken und hierfür Spenden zu sammeln. In unserem Landkreis stößt man dabei immer auf große Unterstützung und auf offene Ohren.

Können Sie einen Moment nennen, indem Sie wussten: "Ich bin genau richtig hier"?

Ja, wir hatten bei Familienbegegnungen Lilli Chapeau und ihr ausgebildetes Besuchspferd Silver und Therapiehunde zu Gast. Kinder, an die man sonst fast nicht heran gekommen ist, wurden dabei richtig wach. Das war für mich ein absoluter Gänsehautmoment. Solche Momente machen jede Arbeit und Mühe wieder wett.

Was würden Sie sich am meisten wünschen?

Am meisten wünsche ich mir eine Öffnung und eine veränderte Haltung der Gesellschaft. Familien sind die Verlierer in der Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass man die Leistung der Familien, die über Jahre ihre schwerstkranken Kinder pflegen, mehr würdigt. Ich wünsche mir, dass niemand mehr einem Kind die Lebensqualität abspricht, denn jedes Kind hat Anspruch auf ein lebenswertes Leben. Schwerstkranke Kinder können sich schon über kleine Dinge, wie einen Luftzug oder raschelnde Blätter im Baum, erfreuen. Wichtig ist auch, dass die Bürokratie abgebaut wird. Manchmal warten Familien über ein Jahr, bis sie Hilfe bewilligt bekommen. Das macht mich richtig wütend und traurig.

Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg, Schlosspark 6, 63924 Kleinheubach, Tel. 09371 6606851, miltenberg@deutscher-kinderhospizverein.de, https://www.akhd-miltenberg.de

Hintergrund: Tag der Kinderhospizarbeit Der Tag der Kinderhospizarbeit wurde am 10. Februar 2006 vom Deutschen Kinderhospizverein ins Leben gerufen. Seitdem findet er deutschlandweit jährlich an diesem Tag statt. Der Tag hat das Ziel, die Inhalte der Kinder- und Jugendhospizarbeit und ihre Angebote bekannter zu machen, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, finanzielle Unterstützer zu finden sowie das Thema "Tod und Sterben von jungen Menschen" zu enttabuisieren. An dem Tag finden in ganz Deutschland verschiedene Aktionen statt, um auf die Themen der Jugend- und Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen. Das Symbol für den Tag ist das "Grüne Band". Es drückt die Hoffnung aus, dass sich immer mehr Menschen mit der Kinder- und Jugendhospizarbeit solidarisch zeigen. Als Zeichen der Verbundenheit und Solidarität werden Menschen dazu aufgerufen, die Bänder an Fenstern, Autoantennen oder Bäumen zu befestigen. Aufgrund der aktuellen Energie-Thematik wird in diesem Jahr auf die Beleuchtung öffentlicher Gebäude verzichtet. Die Idee, "Deutschland leuchtet grün" wird aber in Form einer Laternen-Bastel-Mitmachaktion fortbestehen. Fotos der Laternen unter dem Hashtag #deutschlandleuchtetgruen in den sozialen Netzwerken posten und so Solidarität zur Kinder- und Jugendhospizarbeit zeigen. Alle Aktionen unter: www.facebook.com/deutscherkinderhospizverein und unter www.instagramm.com/deutscher_kinderhospizverein und www.deutscher-kinderhospizverein.de