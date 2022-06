Kooperationsvertrag mit Lebenshilfe wird beendet

Neue Stellplatzsatzung

Elsenfeld. Elsenfeld erhält eine neue Stellplatzsatzung, das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag beschlossen. Aktualisiert wurden der Ablösungsbetrag und die Mindestmaße für Stellplätze sowie Abstellplätze für Fahrräder. Der Ablösungsbetrag beträgt künftig 5000 Euro pro Stellplatz. Stellplätze sind grundsätzlich auf dem Baugrundstück in den Mindestmaßen von fünf Meter Länge und 2,50 Meter Breite nachzuweisen. Künftig sind für Wohngebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten vorrangig umschlossene, absperrbare Räume zum Einstellen der Fahrräder in ausreichender Größe herzustellen und bereitzuhalten. Bei frei zugänglichen Fahrradabstellplätzen sind Fahrradständer aufzustellen, die ein einfaches und diebstahlsicheres Anschließen des Fahrradrahmens ermöglichen. Die Regelung gilt aber nicht für Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhäuser. Der Bauausschuss hatte sich in seiner Sitzung im April auf Antrag der CSU-Fraktion für den Neuerlass der Stellplatzsatzung ausgesprochen. Hauptgründe waren eine Erhöhung der Ablösegebühr, die Festsetzung von Mindestmaßen für Stellplätze, die Berücksichtigung von Fahrradabstellplätzen und die ökologisch optimierte Anlegung der Stellplätze. ro