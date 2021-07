Konzerte, Führungen, Spiel, Spaß und Sport

Freizeit- und Kultursommer: In Bürgstadt sorgt ein vielseitiges Programm bei Jung und Alt für Abwechslung

Bürgstadt 18.07.2021

Nachdem im letzten Jahr pandemiebedingt Feste, Konzerte, Veranstaltungen und Zeltlager ausfallen mussten, waren Angebote in Coronazeiten auf Begeisterung und großes Lob gestoßen.

Nun ist die Marktgemeinde den Bitten auf Wiederholung nachgekommen und hat ein Programm aufgestellt, das bunt und vielseitig ist. In Zusammenarbeit mit Vereinen, Firmen, Institutionen, aber auch Privatleuten werden Konzerte angeboten, es finden Ortsmeisterschaften sowie Sportangebote statt.

Führung im Glockenturm

Aber auch die Kreativität kommt nicht zu kurz: auseinem alten Buch ein Herz falten, aus Milch- und Safttüten Vasen und Geschenktüten upcyclen, Rotweinsteine bemalen und Makramee-Anhänger knüpfen. Zudem gibt es eine Führung in den Kirchturm der alten Pfarrkirche mit Uhrenkammer und Glockenstube sowie Workshops zu »Wir machen Sekt oder brennen ein Destillat«. Der Kindergarten und das Rathaus können besichtigt werden und die Feuerwehr lädt Groß und Klein zum Mitmachen ein. Was machen eigentlich Bürgermeister und Gemeinderat? Antworten auf diese Frage erhalten Kinder an einem weiteren Nachmittag , und wer es dann live erleben will, kann abends mit den Eltern eine Gemeinderatssitzung besuchen.

Brettspiel mit Bürgermeister

Speziell an Senioren richtet sich ein Fahrsicherheitstraining mit dem E-Bike. Und wer schon immer mal mit dem Bürgermeister »Mensch-ärgere-dich-nicht« spielen wollte, kann dies bei »Spiele ohne Grenzen« realisieren.

Eine umfangreiche Broschüre, die an alle Bürgstadter Haushalte verteilt wurde, enthält Einzelheiten wie Zielgruppen, Anmeldung und Kosten.

Natürlich gelten bei allen Veranstaltungen die gültigen Coronaregeln. Daher kann es sein, dass Angebote und Aktionen kurzfristig neu geplant, verschoben oder sogar abgesagt werden müssen. Entsprechende Änderungen sind auf der Homepage der Marktgemeinde zu finden. Bereits angemeldeten Personen werden über Änderungen persönlich informiert.

asz