Vorsitzender des Erlenbacher Vereins Kinder- und Jugendcircus Blamage zieht Bilanz

"Konzept gelingt wegen exzellenter Teamarbeit"

Erlenbach a.Main 17.09.2021 - 16:27 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein gutes Team: Künstlerischer Leiter Lui Böhler und Vorsitzender Atze Völker beim 25-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2014.

An diesem Samstag, 18. September, steht die Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstands an. Michael Völker hatte schon vor gut einem Jahr angekündigt, dass er nicht mehr als Vorsitzender zur Verfüügung steht. Im Gespräch mit unserem Medienhaus zieht er Bilanz.

Wie kam eigentlich die Idee zum Circus Blamage?

1989 im Sommer veranstaltete die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit in Miltenberg eine Freizeit auf der Nordseeinsel Pellworm, das Thema der 14 Tage war Circus. Diese Freizeit ist enorm erfolgreich ge?wesen, so dass die Eltern und die Kinder eine erneute Freizeit im folgenden Jahr forderten. 1990 wurde dann für die Freizeit des Circus Blamage in Höch?berg erstmals ein Circuszelt gemietet. Der Circus Blamage wuchs und wuchs. Um sein Weiterleben zu gewährleisten, wurde im April 1993 von Trainerinnen, Trainern und Eltern der Förderverein gegründet, der zwei Jahre später zum Kinder- und Jugendcircus Blamage wurde. Sehr wichtig und für mich ganz persönlich war seit Beginn immer die Motivation beim Circus Blamage, das Zusammensein von Nichtbehinderten und behinderten Kindern.

Sie treten dieses Jahr nicht mehr zur Wiederwahl an. Warum?

Das Konzept »Circus Blamage« gelingt schon immer nur wegen der exzellenten Teamarbeit. Der Circus kann 2021 auf rund 80 engagierte Trainerinnen und Trainer zurückgreifen, so ist es eine wegweisende und vernünftige Entscheidung, die Verantwortung der Vereinsführung in kompetente jüngere Hände zu legen. Ich freue mich sehr, dass im Circus Blamage keine großen Probleme durch das Ausscheiden von einzelnen Menschen entstehen. Jede Position im Verein kann durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den eigenen Reihen ersetz werden.

Gab es ein Highlight, an das sie sich besonders gern erinnern?

In den ersten Jahren hatten wir immer Probleme, einen Platz für den Circus zu bekommen. Oft war die Angst, dass die Tiere den Rasen beschädigen, so groß, dass wir erst gar nicht erklären konnten, was der Circus Blamage eigentlich ist. Im Laufe der Jahre - sicher auch der Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe geschuldet - wurde dies deutlich einfacher. Heute freuen sich viele Gemeinden, wenn der Circus Blamage zu Gast ist. Sehr schöne Tage waren die Würdigung durch die bayerische Staatsregierung mit der Verleihung des Ehrenamtspreises 2014 und der Publikumspreis des deutschen Engagement-Preises 2015 in Berlin. Für mich persönlich war es 2016 im September eine tolle Sache, als ich zu Gast beim Sommerfest des Bundespräsidenten Joachim Gauck im Schloss Bellevue in Berlin sein durfte.

Gibt es vielleicht auch eine besondere Anekdote aus der Anfangszeit, die unbedingt erzählt werden muss?

Als im Sommer 1990 das erste Zelt von einem kleinen Circus gemietet wurde, blieb ich am Platz, um die Leute beim Aufbau zu unterstützen. Ich dachte, die Jungs kommen mindestens mit einem Tieflader, um das Zelt anzuliefern. Es kam aber nur ein Kleinbus mit einem Anhänger. Ich wartetet die ganze Zeit auf das eigentliche Zelt, bis mir die Leute erklärten, dass ein zusammengelegtes Circus-Zelt einfach nicht größer ist.

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit Herrn Lui, dem künstlerischen Leiter?

Lui hat wie kein anderer den Circus Blamage geprägt. Er ist der, der bis auf ganz wenige Ausnahmen bei allen Wochencamps des Circus Blamage dabei war. Er bringt einen enormen Erfahrungsschatz mit, ist jederzeit bereit, den Circus Blamage zu unterstützen und schafft es immer wieder, die Kinder mit Handicap hervorragend in die Gruppe zu inkludieren. Er verkörpert für die Kinder den personifizierten Circus Blamage

Was zeichnet das Team des Circus Blamage aus?

Sehr große Motivation, enormer Teamgeist, einzigartige Hilfsbereitschaft, gewissenhafter Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, die Bereitschaft, Ferien, Urlaub, Zeit, für diesen Circus Blamage zu investieren.

Welchen Rat geben Sie ihrem Nachfolger beziehungsweise Ihrer Nachfolgerin?

Den Mut »nein« zu sagen, wenn Forderungen von außen an den Circus Blamage herangetragen werden, welche sich nicht mit den eigentlichen Aufgaben decken. Und feine Antennen, um wohlwollende Vorschläge von egoistisch geprägten zu unterscheiden.

Weitere Informationen im Internet unter: https://www.circus-blamage.de

Miriam Weitz

Hintergrund: Circus Blamage Die Idee "Kinder- und Jugendcircus Blamage" entstand 1989 aus einer Jugendfreizeit auf der Insel Pellworm. Am 6. April 1993 wurde der Verein Kinder- und Jugendcircus Blamage e. V. gegründet. Er ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der sich die Aufgabe gestellt hat, durch seine Angebote die motorischen, kreativen, künstlerischen und sozialen Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung zu fördern. Aktuell hat der Circus Blamage sein Camp vom 20. bis zum 24. September auf der Wiese am Schulzentrum Elsenfeld aufgeschlagen. Für die abschließenden Vorstellungen am Samstag, 25. September, um 15 und um 19 Uhr bereiten Schülerinnen und Schüler der Realschule, der Galmbacher-Schule und des Julius-Echter-Gymnasiums ein Programm vor. Die Karten kosten für Kinder und Jugendliche fünf Euro, für Erwachsene sechs Euro und für Familien 17 Euro. Vorbestellung sind unter Angabe des Namens, der Anzahl der Karten und der gewünschten Uhrzeit vom 20. bis 22. September per E-Mail (rainer.schaefer@rse-online.de) möglich. Für den Besuch der Vorstellung gilt die 3G-Regel. (bam/Quelle und weitere Infos unter www.circus-blamage.de)