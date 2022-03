»Konzentration und Ausdauer sind gefragt«

Symphonisches Blasorchester spielt Markus-Passion – Zwei Aufführungen im April

Sulzbach 22.03.2022 - 13:12 Uhr 2 Min.

Probt intensiv: das Symphonische Blasorchester des Musikvereins Sulzbach.

Die Markus-Passion, die der niederländische Komponist Jacob de Haan intoniert hat, basiert auf Texten aus dem Markus-Evangelium. »Das Besondere an der Markus-Passion ist die Tatsache, dass es so etwas wie ein Oratorium für Blasorchester eigentlich nicht gibt und Stücke mit über 60 Minuten selten im Repertoire eines Blasorchesters zu finden sind«, erklärt Markus Rehse, Vorsitzender des Musikvereins.

»Nicht nur in den Proben ist viel Konzentration und Ausdauer gefragt, denn einige Register müssen sehr viele Pausen zählen«, erklärt derweil Klarinettist Maximilian Sommer die Schwierigkeiten des Stückes. Die Trompeterin Carolin Fries erzählt von den ersten Proben: »Zu Beginn wussten wir nicht so recht, was auf uns zukommen wird, wurden aber von den eingängigen Melodien schnell mitgerissen.«

Erzählungen, Lieder, Monologe

Die Passion beginnt mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, worauf die eigentliche Leidensgeschichte folgt, vom letzten Abendmahl, über den Gang zum Ölberg mit dem Gebet im Garten Gethsemani, der Gefangennahme Jesu, der Verleugnung durch Petrus, dem Verhör vor dem hohen Rat, der Verspottung durch die Soldaten und schließlich der Kreuzigung mit Grablegung.

Das Symphonische Blasorchester Sulzbach unter der Leitung von Winfried Rehse legt sein Hauptaugenmerk auf die Aufführung von originaler symphonischer Blasmusik. In seinem Arrangement des Markus-Evangeliums entstand eine harmonische Einheit mit Erzählungen, gesungenen Monologen, Dialogen und Liedern, die auf eindrucksvolle Weise die Passion Jesu in einer neuen, ergreifenden Musik erklingen lässt. Abgesehen von der Uraufführung durch das Orchester der Bayerischen Polizei gab es nur noch eine weitere Aufführung in Österreich.

Dieses anspruchsvolle Werk muss intensiv geprobt werden, denn es ist selbst für erfahrene Orchester eine Herausforderung und richtig harte Arbeit - nach einem oft langem Arbeitstag. Die Qualität des Orchester kommt nicht von alleine. Neben dem engagierten Dirigenten nehmen einzelne, besonders ambitionierte Musiker Fort- und Weiterbildungskurse vor allem im Rahmen des Angebotes des Nordbayerischen Musikbundes wahr und tragen dann das Gelernte als Multiplikatoren in das heimische Ensemble und in die einzelnen Register hinein.

»Die Leute bewegen«

Seit Mitte Januar wird wieder intensiv an der Passion geprobt, inklusive einem Probewochenende im Schullandheim in Hobbach. Die Rolle des Evangelisten wird Rehse übernehmen. Die Monologe und Dialoge von Jesus mit den Jüngern singt Diplommusiker Heiko Fiedler (Bariton): »Wichtig ist es, dass das Konzert der Passion gerecht wird und die Leute bewegt. Ich hoffe, einen Teil dazu beitragen zu können.« Den Part der Maria Magdalena singt die Mezzosopranistin Jana Reis.Markus-Passion, Samstag, 2. April,19 Uhr, und Sonntag, 3. April, 18 Uhr, in der Kirche St. Margareta, Karten zum Vorverkaufspreis von 12 Euro (Abendkasse 15 Euro) bei Schreibwaren Amrhein und Eisenwaren Eisenträger in Sulzbach sowie im Online-Shop https://www.mv-sulzbach.de

CHRISTEL NEY

Hintergrund: Blasorchester, Passion, Jacob de Haan Ob traditionelle Stücke oder moderne Film- und Musicalkompositionen: Mit seinen Konzerten hat sich das Symphonische Blasorchester Sulzbach mit seinen gut 40 Musikern in der Umgebung einen Namen gemacht und bietet seinen Zuhörern etwas Besonderes. Sei es durch renommierte Gastdirigenten, Gastsolisten, Hörfunkaufzeichnungen oder Projekte in Zusammenarbeit mit Chören oder ähnliches. Der Herausforderung, eine Passion für Blasorchester zu schreiben hat sich auch der in der Blasmusikszene bekannte, niederländische Komponist Jacob de Haan gestellt. Als Grundlage diente ihm der Passionstext aus dem Markus-Evangelium in der Deutschen Einheitsübersetzung. Jacob de Haan wuchs in einer protestantischen Familie in Heerenveen auf. Er war in seiner Jugendzeit Organist der örtlichen Kirche in Heerenveen. Später folgte unter anderem ein Studium der Kirchenorgel. Mittlerweile sieht er den christlichen Glauben als Inspirationsquelle, die im Laufe der Zeit sehr viele Arten großer Kunst hervorgebracht hat. Musik, Skulpturen, Gemälde, Romane und mehr. Schon als Kind ging er zu Aufführungen der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, die ihm eindrücklich in Erinnerung geblieben sind. Jacob de Haans Markus-Passion ist mehr aus der Sicht von packender Filmmusik heraus gedacht und mit theatralischen Effekten versehen. (ney)