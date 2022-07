Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kontroverse Diskussionen um Eisenbacher Kriegerdenkmal

Stadtrat Obernburg: Vorschläge finden keine Mehrheit

Obernburg 31.07.2022 - 19:12 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Pläne für das Denkmal in Eisenbach bleiben unverändert. Foto: Freichel

Die Stadträte Winno Elbert (Grüne), Markus Hartmann (FW), Richard Knecht (FW) und Klaus Fischer (Aktive Liste) hatten beantragt, dass der Beschluss aus der Sitzung vom 31. März zur Umsetzung des Friedhofrahmenplans und der Verschiebung des Kriegerdenkmals in Eisenbach so lange im Vollzug ausgesetzt wird, bis alle Informationsveranstaltungen in Eisenbach stattgefunden und die dort geäußerten Hinweise und Anregungen eingearbeitet wurden. Die Ausführungs- und Detailplanung sollte anschließend dem Stadtrat zur endgültigen Abstimmung vorgelegt werden.

Die vier Räte begründeten ihren Antrag damit, dass die Gesamtkosten der Maßnahme am Kriegerdenkmal dem Gremium nicht bekannt waren und die Standsicherheit bei einer Abgrabung unklar sei. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme seien exorbitant und beträfen nur einen kleinen Teilbereich des Erlenbacher Friedhofs. Eine Barrierefreiheit könne auch durch Aufschüttung erreicht werden, ohne das Denkmal zu versetzen und es gebe kaum Bürger, die die Maßnahme in Gänze vorbehaltlos unterstützen.

Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU) stellte fest, dass bei den Argumenten der Antragsteller keine neuen Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorgetragen wurden. Nur wenn dies der Fall gewesen sei, hätte erneut beraten werden können. Deshalb müsse der Antrag schon aus formalen Gründen abgelehnt werden. Zehn Mitglieder des Gremiums sahen das so und lehnten den Antrag ab, sieben befürworteten ihn.

Bericht vom Heimatpfleger

Jedoch sei zwei Tage vor der Sitzung die Stellungnahme des Kreisheimatpflegers Eric Erfurth zum Kriegerdenkmal Eisenbach in der Verwaltung eingegangen. Diese Stellungnahme stelle laut Gesetz einen neuen, gewichtigen Gesichtspunkt dar, so dass darüber in der Sitzung beraten werden könne, so Fieger.

Erfurth erläutert in seiner Stellungnahme die Geschichte und die Hintergründe des Denkmals, das 1934 im Geiste des Nationalsozialismus und der Heroisierung des Krieges errichtet wurde. 1958 wurde das Denkmal von der Gemeinde Eisenbach erweitert, die verbotenen Hakenkreuze entfernt. Erfurth kommt zu dem Schluss, dass das, »was im gegenwärtigen Zustand des Denkmals optisch als Einheit und Ensemble erscheint, bei näherem Hinsehen in fragwürdige Einzelteile zerfällt, die gerade in ihrer Klitterung auf die Katastrophen und Abgründe der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert verweisen«.

Keine Aussetzung

Die Beratung geschah ausgiebig und durchaus kontrovers, denn nicht alle Wortmeldungen betrafen das Denkmal. Immer wieder kamen auch Argumente der Antragsteller gegen die bereits beschlossene Umgestaltung des Friedhofes. Die Verwaltung hatte für die neue Sachlage einen weiteren Beschlussvorschlag aus zwei Teilaspekten vorgelegt. Danach sollte das Projekt Umgestaltung/Erweiterung Friedhof Eisenbach grundsätzlich wie beschlossen und geplant umgesetzt werden. Eine Aussetzung des Vollzugs des Beschlusses vom 31. März gibt es nicht.

Aufgrund der Stellungnahme von Kreisheimatpfleger Eric Erfurth vom 26.Juli wurde hinsichtlich des Kriegerdenkmals zunächst folgendes Vorgehen festgelegt: Das Denkmal soll im Zuge der Bauarbeiten von seinem bisherigen Standort entfernt und vorübergehend in den Bauhof der Stadt Obernburg gebracht werden. Der Stadtrat nimmt sich die notwendige Zeit, um eine sorgfältige und abgewogene Entscheidung darüber zu treffen, wie es als »Mahnmal für den Frieden« umgestaltet werden kann. Eine Entscheidung darüber wird spätestens bis zur geplanten Fertigstellung im Frühjahr 2023 getroffen. Das künftige »Mahnmal für den Frieden« wird an der Stelle aufgestellt, die nach der beschlossenen Planung dafür vorgesehen ist. Aber auch dieser Antrag fand keine Mehrheit. Sechs Stadtratsmitglieder stimmten dafür, aber elf waren dagegen. So wird das Vorhaben jetzt nach der vorgelegten Planung umgesetzt.

hjf