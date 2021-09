Kontraste und Widersprüche der Welt

Ausstellung: Werke von Ulrike Donié unter Titel »Widerschein« in der Mildenburg

Miltenberg 21.09.2021 - 18:31 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ulrike Donié erläutert Ausstellungsbesuchern ihr Kunstwerk. Foto: Kim Bachmann

Ihre Werke präsentiert Donié noch bis 1. November im Burgmuseum Miltenberg.

Wie ist die Welt entstanden und wie hat sich die Antwort auf diese Frage mit den Erkenntnissen der Wissenschaft entwickelt? Diese Fragen stellt die Künstlerin in ihren Werken. Wie die Antworten aussehen, bleibt jedoch offen.

»Ich greife die Spannungsverhältnisse der Religion und Wissenschaft auf«, erklärt die Künstlerin bei einem Rundgang durch die Ausstellung. Insbesondere die unterschiedlichen Ansichten auf die Schöpfung der Erde inspirieren die Künstlerin. Ihre Werke sollen die Gegensätzlichkeiten der Welten in abstrahierender Form widerspiegeln. Die Kombinationen aus hellen und dunklen Farben, ruhigen und aggressiv wirkende Darstellungen und der Mischung aus Abstraktion und Gegenständlichkeit regen den Betrachter zum Nachdenken an und lassen ihm einen eigenen Interpretationsspielraum.

Dabei ist es der Künstlerin wichtig, eine Verbindung von Mensch und Natur herzustellen. »Die Erfahrungen in der Natur prägen mich sehr stark«, sagt sie. Dadurch seien ihre Kunstwerke das Ergebnis eines Prozesses, welcher Monate bis Jahre andauern könne und in welchem sie ihre Wahrnehmung und Erinnerungen in ihren Objekten und Malereien wiedergebe.

Kim Bachmann